تعرض الحامل لحبوب اللقاح يؤثر على صحة الأجنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة أسترالية أن تعرُض الحامل لحبوب اللقاح خلال موسم انتقالها في المزارع يهدد رضيعها بخطر الربو، كما أن الخطر يتركز في الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل.

وقال العلماء إن تعرض الحامل لحبوب اللقاح قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات عنصر "الجلو بولين المناعي" المستخدَم للتنبؤ بتطور أمراض الحساسية.

وذكر العلماء أن دراسات سابقة أشارت إلى أن تعرض الحامل لحبوب اللقاح خلال أول شهرين بعد الولادة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والحساسية، وهذه الدراسة أثبتت أيضا أن الخطر يمكن أن ينتقل خلال الشهور الأخيرة من الحمل.

وأكدوا، بعد تحليل دم الحبل السري من مئات الرضع في أستراليا والدانمارك وألمانيا، أن هذا اكتشاف مهم، ويحمل إمكانية تطوير إجراءات لتجنب الحساسية.

ومع ذلك، شددت الدراسة إلى أن ذلك لا يعني أن جميع الأطفال الذين ولدوا خلال مواسم حبوب اللقاح سيصابون بمرض في الجهاز التنفسي أو أمراض الحساسية الأخرى، لكن النتائج عبارة عن مؤشر يمكن أن تساعد على التنبؤ والسيطرة على أمراض مثل الربو.

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