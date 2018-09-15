هل الزواج المبكر.. يدفع النساء بالهند إلى الإنتحار؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

انتهت دراسة أجرتها دورية "لانسيت الطبية" إلى أن الهنديات يمثلن قرابة 36.6 في المئة من النساء اللاتي ينتحرن حول العالم. وفيما يلي نحاول استكشاف الأسباب التي تجعل الهنديات الأكثر إقداما على الانتحار.

"أزمة صحية"

تشير الباحثة "راخي داندونا" إلى أن نسبة انتحار النساء في الهند تراجعت بدرجة كبيرة خلال العقد الماضي، لكنها تؤكد على أن هذا لا يكفي، حيث لا تزال 15 من بين كل 100 ألف امرأة في الهند تقدم على الانتحار، وهو ما يمثل أكثر من ضعف المتوسط العالمي: سبعة من بين كل 100 ألف.

كما أن نسبة انتحار الرجال في الهند مرتفعة أيضا، إذ تبلغ 24 بالمائة من بين حالات انتحار الرجال حول العالم. ولذا، تحذر الدراسة من أن الهند على شفا أزمة صحية حادة، وتحذر الدراسة من أن الهند على شفا أزمة صحية حادة.بحسب الدراسة، فإن 71.2 بالمائة من النساء اللاتي يقدمن على الانتحار تتراوح أعمارهن بين 15 و 39 عاما وأغلبهن متزوجات..

وتشير إلى أن بعض المشاكل المرتبطة بالزواج في الهند قد تجعل النساء تفكر في الانتحار، وتذكر على سبيل المثال:

الزواج المبكر

صغر سن العديد من الأمهات

تدني الوضع الاجتماعي

العنف الأسري

التبعية المادية، حيث أن أغلب النساء يعتمدن على أزواجهن ماديا.



وقالت الباحثة راخي داندونا لبي بي سي إن النساء في المرحلة العمرية بين 15 و39 عاما يعانين عددا من المشاكل في المجتمع الهندي، وبالتالي هن أكثر عرضة لحالات الاكتئاب ويفتقدن إلى الرعاية الصحية النفسية اللازمة.

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