تطوير نظام طبي يتنبأ بالنوبات القلبية القاتلة قبل وقوعها

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن علماء أوروبيون تطويرهم نظام إنذار مبكر يمكنه توقع "النوبة القلبية القاتلة" قبل سنوات من حدوثها، ويساعد على معالجتها بصورة جذرية. الدراسة التي اُجريت في الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في مدينة ميونيخ الألمانية اكدت أن نظام الإنذار الجديد وبعده إخضاعه عدداً من الأشخاص للاختبار تنبأ بإمكانية إصابة المرضى بالنوبات القلبية قبل حدوثها بسنوات.

وتم اختبار نظام الإنذار المبكر هذا، الذي يطلق عليه اسم "مؤشر توهين الدهون" FAI في دراسة كبيرة نشرت في دورية "ذي لانسيت" الطبية. وشملت الدراسة 3900 مريض قلب في كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ، وإستمرت مراقبتهم على مدى 10 سنوات لاحقة لإجراء مسح التصوير المقطعي للشرايين التاجية.

وكشفت الدراسة أن المرضى الذين جاءت قراءات المؤشر لديهم أعلى بنحو 9 أضعاف القراءة العادية، كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة خلال السنوات الخمس التالية للمسح المقطعي.

والسبب الرئيسي وراء حدوث الجلطات أو النوبات القلبية، هو انسداد الشرايين ومنع تدفق الدم نتيجة تكدس المواد الدهنية على جدران الأوعية الدموية. ومن خلال معرفة أي المواد الدهنية التي يمكنها أن تتسبب بالنوبة القلبية، يستطيع الأطباء معالجة المرضى المعرضين للخطر.

ويعتمد نظام الإنذار المبكر بواسطة البحث عن إشارات كيماوية للدهون القابلة للتغير، وهي التي تنتج عن أكثر الدهون الشريانية خطورة. وبواسطة تحليل صور المسح المقطعي للدهون المحيطة بالشرايين، يستطيع العلماء تحديد المريض المعرض لخطر الإصابة بالنوبة القلبية قبل سنوات من حدوثها.

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