الصحة العالمية تعتبر فيروس "نيباه" وباء قاتلا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

عاود فيروس نيباه الظهور مجددا فى 3 ولايات هندية بعد مضي 17 عاماً على ظهوره الأخير فى بنغلاديش والهند. وكانت حكومة ولاية كيرالا الهندية حذرت من زيارة 4 مناطق فى الولاية بعدما توفى أكثر من 10 أشخاص بالمرض.

منظمة الصحة العالمية صنفت الفيروس ضمن الأوبئة القاتلة , محذرة من خطورته فما هو هذا الفيروس؟

-فيروس نيباه يسبّب حالات مرضية وخيمة لدى الحيوانات والبشر على حد سواء.

-و بحسب منظمة الصحة العالمية يسبب أعراضاً سريرية للبشر من العدوى اللاأعراضية إلى عدوى الجهاز التنفسي الحادة والتهاب الدماغ المميت.

-ويمكن أنت ينتقل الفيروس إلى البشر من الحيوانات مثل الخفافيش والخنازير ويمكن أيضاً أن ينتقل مباشرة من إنسان لآخر.

-لا يوجد حتى الآن علاج أو لقاح متاح للبشر أو الحيوانات من هذا المرض , والعلاج الأساسي للبشر هو الرعاية الداعمة.

-وتم التعرف على الفيروس للمرة الأولى عام 1999 عندما تفشى بين مزارعى الخنازير فى ماليزيا.

-عاد الفيروس للظهور مرة أخرى فى بنغلاديش عام 2001 وفي شرق الهند

-أما أعراض الإصابة بفيروس نيباه على البشر , فتؤكد منظمة الصحة أنها شبيهة بأعراض الإنفلونزا مثل الحمى والصداع والتقيؤ ويمكن أن يتبعها الدوار والنعاس والعلامات العصبية التى تشير إلى إلتهاب الدماغ الحاد.

-وفي بعض الحالات يمكن أن تظهر أعراض الالتهاب الرئوي غير النمطي ومشاكل الجهاز التنفسي الحادة ويحدث إلتهاب الدماغ والنوبات في الحالات الشديدة حيث يتطور الوضع إلى غيبوبة في غضون 24 إلى 48 ساعة.

-الفترة من حدوث العدوى إلى بداية ظهور الأعراض بين 4 إلى 14 يوماً , لكن قد تصل فترة حضانة العدوى إلى 45 يوماً.

-أما معدلات الوفاة بسبب هذا الفيروس فتتراوح بين 40% إلى 75% وبحسب منطقة الإصابة والقدرات المحلية للمراقبة الوبائية والإدارة السريرية.

-و يمكن الحد من خطر العدوى بين البشر بزيادة الوعي بعوامل الخطر وكيفية الحد من العدوى غسل الثمار جيداً وتقشيرها قبل الإستهلاك.

-تجنب الإلتماس الجسدي غير المحمي مع المصابين بفيروس نيباه وغسل اليدين بإنتظام بعد رعاية المرضى أو زيارتهم.

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