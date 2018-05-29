الأمطار الموسمية تصل ساحل ولاية "كيرالا" الهندية

أخبار الآن | نيودلهي- الهند (رويترز) -



قالت إدارة الأرصاد الهندية إن الأمطار الموسمية، التي تشكل نحو 70 في المئة من معدل الأمطار السنوي في الهند، وصلت ساحل ولاية كيرالا بجنوب الهند اليوم الثلاثاء قبل ثلاثة أيام من موعدها الطبيعي مما يحسن التوقعات بزيادة الإنتاج الزراعي والنمو الاقتصادي، وكانت الإدارة قالت الشهر الماضي إن الهند، التي تفتقر نصف أراضيها الزراعية لنظام ري، ستشهد على الأرجح موسم أمطار موسمية عاديا هذا العام.



وقالت إدارة الأرصاد التي تديرها الدولة في بيان ”الأمطار الموسمية الجنوبية الغربية وصلت ولاية كيرالا في الجنوب قبل ثلاثة أيام من موعدها الطبيعي“، وكانت الإدارة قالت الشهر الماضي إن الهند، التي تفتقر نصف أراضيها الزراعية لنظام ري، ستشهد على الأرجح موسم أمطار موسمية عاديا هذا العام.



في سياق متصل لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 12 آخرون جراء العواصف الرعدية التي ضربت ولاية جارخاند شرق الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن مسؤول في إدارة الكوارث بولاية جارخاند قوله إن “عواصف رعدية ضربت الولاية ما أدى إلى مصرع ثمانية أشخاص في العاصمة رانشي ومدن جيريده ورامجاره وكوديرما ولوهاردجا واصابة 12 اخرين كما اقتلعت اشجارا واعمدة كهرباء وأسطح العديد من المنازل” مشيرا الى أن العواصف الرعدية ستستمر في الولاية حتى الثاني عشر من حزيران المقبل..



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