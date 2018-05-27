ما هي الأغذية التي يجب تناولها خلال رمضان؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

يعد شهر رمضان فترة علاج للجهاز الهضمي، اذ يمنحه راحة لأكثر من 14 ساعة يوميا ولمدة شهر كامل، يقوم خلالها الجهاز بتنظيف أجزائه المتعددة، لذا علينا أن ننتهز هذه الفرصة التي تأتينا مرة كل عام من خلال تناول الطعام الصحي المعتدل في وجبتي الافطار والسحور، دون الافراط في الاكل، كما ان هذا الشهر فرصة لمن يريد خسارة الوزن او على الاقل الحفاظ عليه.

ويحتاج الصائم إلى نظام غذائي صحي متوازن ومتكامل، يحتوي على جميع المركبات الغذائية الاساسية ويعوض الجسم عن السوائل خلال ساعات الصيام، فما هو هذا النظام وما أبرز عناصره؟ ضيفتي في الاستوديو الدكتورة فاطمة أبو كمال استشارية تغذية و تنحيف ستعرفنا عليه.

1- اولا صحيا نحن نعلم ان الابتعاد عن الاطعمة المقلية و المليئة بالدهون هي من اسوا الاشياء على الافطار خصوصا، لكن بماذا تنصحنا الدراسات الحديثة بالابتعاد عنه من اجل الحفاظ على صحتنا؟

2- البعض يحب ان يستغل شهر رمضان لخسارة بعض الوزن و لكن يجد ان وزنه ازداد ي نهاية الشهر، نصائحك لمن يريدون انقاص وزنهم؟

3- كيف يمكن ان نعوض سوائل الجسم بعد الصوم لساعات طويلة بفترة قليلة؟.

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