دراسة: البعد عن فيس بوك يقلل من التوتر

أخبار الآن | أستراليا - (وكالات)

وفقاً لإحدى الدراسات التى أجراها الباحثون من جامعة كوينزلاند فى أستراليا، فإن أخذ استراحة من Facebook قد لا يحمى بياناتك الخاصة فحسب، بل قد يقلل أيضًا من مستويات التوتر التى تعانى منها، ومع ذلك، وجد الباحثون أيضا أن حذف المستخدم لحسابه من إحدى الشبكات الاجتماعية قد يجعله يشعر بعدم الرضا أكثر عن حياته.

وحاول الباحثون دراسة آثار أخذ استراحة قصيرة من فيس بوك على الشخص ورفاهيته، وقال الدراسة إن أخذ استراحة من فيس بوك لمدة خمسة أيام فقط يقلل من مستوى هرمون الإجهاد "الكورتيزول" بشكل ملحوظ.

وأضاف أن فى الوقت الذى أظهر فيه المشاركون فى الدراسة تحسنا فى الإجهاد الفسيولوجى من خلال التخلى عن الفيس بوك، فقد أشاروا أيضا إلى انخفاض مشاعر الرفاهية، إذ تشير نتائج الدراسة التى نشرت فى دورية علم النفس الاجتماعى إلى أن المبحوثين قالوا إنهم يشعرون بعدم الرضا أكثر عن حياتهم، ويتطلعون إلى استئناف نشاطهم على فيس بوك.



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