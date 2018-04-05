كيف تتخلصين من البطن والأرداف وتحصلين على الجسم المثالي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يواجه عدد من الأشخاص مشكلة زيادة الوزن السريع أو ما يعرف بالسمنة، نتيجة اتباع الأنظمة الغذائية الخاطئة، وأساليب الحياة التي تفتقر إلى الحركة والنشاط، لذا نلاحظ تزايدا ملحوظا في نسبة تراكم الدهون في مناطق معيّنة في الجسم دون غيرها، وتتركز غالبيتها في منطقتي البطن والأرداف عند الرجال والنساء على حد سواء، وهذه المشكلة قد تتعلّق أحياناً بالتقدم في العمر وميول الإنسان إلى التخفيف من الحركة؛ نتيجة ضعف القدرة على ممارسة الرياضة أو القيام بالأعمال اليوميّة الكفيلة بحرق الدهون في الجسم وإعادة اللياقة البدنيّة.



ومن هنا تبدأ المشكلة التي باتت واحدة من أبرز مشكلات العصر، فدهون البطن والأرداف تؤذي مظهر الجسم من ناحية، كما تسبب الكثير من المشاكل الصحية مستقبلاً، منها ما يتعلّق بأمراض القلب والتهاب المفاصل وانحناء العمود الفقري والسكري والضغط وغيرها، وهذا يستدعي اتباع طرق حياةٍ جديدة، وأنماطٍ غذائية مختلفة، تساعد على حرق الشحوم المتراكمة في البطن وإزالة الكرش، وكذلك في منطقة الأرداف خصوصاً عند المرأة، ويمكن إنهاء هذه المشكلة ببساطة من خلال الاعتماد على بعض الأساليب التالية:



للتخلص من دهون البطن والأرداف تجنّب تناول الأغذية الغنية بالسكريات والسعرات الحراريّة العالية كالخبز والدقيق والمعجّنات، والمعكرونة، والحلويات بأنواعها والشوكولاتة، إدخال الخضراوات والفواكه بكميّات مناسبة ودائمة في الوجبات الغذائيّة الرئيسيّة، مع التخفيف من تناول اللحوم الحمراء وبخاصة تلك التي تحتوي على الدهون.



الابتعاد عن الأغذية المهدرجة والمشبعة بالدهون؛ كالمقالي والهمبورغز والبيتزا والوجبات السريعة بشكل عام، لما لها من تأثير سريع على تراكم الدهون، الابتعاد عن تناول المشروبات الغازيّة بكل أنواعها، وبخاصة أثناء تناول الوجبات الرئيسيّة؛ لأنّها من أهم الأسباب التي تكوّن البطن، استخدام منتجات الألبان قليلة الدسم، والتي تحتوي على بروتين عالٍ وكميّة أقل من الدهون، مثل اللبن الزبادي "قليل الدسم" الذي يحسن عمليّة الهضم داخل الأمعاء لاحتوائه على البكتيريا النافعة، ويساعد على حرق الدهون الزائدة في البطن.



تناول الأغذية أحادية الدهون، والتي يحتاجها الجسم بكمياتٍ معينة، مثل المكسرات كالبندق واللوز والجوز والكاجو، وزيت الزيتون والبقوليات كالحمص والفول والحبوب الكاملة، كالعدس التي يمدّ الجسم بالمعادن والفيتامينات دون أن يسبّب زيادة في الوزن.



ممارسة التمارين الرياضية الحارقة للدهون في منطقة البطن والأرداف كالمشي والجري والتجديف وتمارين الاسترخاء كاليوغا، وغيرها من التمارين التي تنشّط عملية الأيض في الجسم، المداومة على شرب كميّات وافرة من المياه يومياً، بما لا يقل عن لترين، فهي من أكثر الوسائل فائدة في تخسيس الوزن وحرق الدهون وإخراج الفضلات والسموم من الجسم..

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