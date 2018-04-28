اللحوم الحمراء.. المتهم الرئيسي في ثلث الوفيات المبكرة

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (الفة الجامي)

كشفت دراسة لجامعة هارفارد الأمريكية عن أنه يمكن تجنب ما لا يقل عن ثلث حالات الوفيات المبكرة إذا انتقل الجميع إلى نظام غذائي نباتي وتوقفوا عن تناول اللحوم الحمراء.

قد يكون من الصعب للبعض منا التخلي عن اللحوم الحمراء..والتحول الى اتباع نظام نباتي..لكن هذا الأمر قد يتغير بمجرد أن نقف عند المخاطر الكبيرة التي تحدق بعشاق اللحمة الحمراء.

دراسة أمريكية حديثة تأتي اليوم لتضع آخر النقاط على آخر الحروف، معلنة أن الوفيات المبكرة تقترن بشكل لا مجال فيه للشك مع هذا النوع من اللحوم.

الدراسة التي انجزت في جامعة هارفارد الأمكية كشفا ان ثلث حالات الوفيات المبكرة يمكن تفاديها اذا ما انتقلنا جميعنا الى نظام غذائي نباتي وتخلينا عن اللحوم الحمراء.

صحيفة تليجراف البريطانية التي توردت الدراسة ذكرت أن فوائد النظام الغذائي القائم على الخضراوات والفواكه ما زال يستهان بها إلى حد كبير، رغم أنها قادرة على إنقاذ ما لا يقل عن ٢٠٠ ألف شخص كل عام إذا ما تم الابتعاد عن اللحوم في الوجبات الغذائية.

وأكدت الدراسة أن اتباع نظام غذائي صحي أكثر، وليس بالضرورة نباتيا تماما، يقلل بشكل واضح حالات الوفيات المبكرة، وأضافت أن الفائدة تتعاظم مع اقتران هذا النظام بنشاط بدني أو عدم التدخين وغيرهما من العادات ذات العائد الإيجابي. وأوضحت أن التوصية باتباع نظام غذائي صحي ربما لا تكون مفاجئة للغاية لأن كل شيء في الجسم مرتبط بنفس العمليات الأساسية.

وتابعت أن الكثيرين يتخيلون أن النظام الغذائي النباتي له تأثير متواضع فقط وقد يساعد على فقدان الوزن قليلا، دون أن يعلموا أن تأثيره أقوى من ذلك بكثير بحيث يؤدي إلى حياة أفضل وأطول.

وأوصت الدراسة باتباع النظام الغذائي النباتي منخفض الدهون باعتباره أفضل من أي نظام غذائي آخر قادر على تحسين حالات مرض السكري والأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وخفض الكوليسترول السيئ.

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