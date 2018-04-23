لصحة القلب البذور والمكسرات أفضل المصادر الغذائية للبروتينات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن باحثون من جامعة لوما ليندا في كاليفورنيا ومن «معهد باريس لتكنولوجيا الحياة والغذاء والعلوم البيئية» AgroParisTech في باريس، أن تناولَ البذورِ والمكسرات يُوفر للجسمِ نوعية عاليةَ الجودة من البروتينات الغذائية ذاتِ التأثيراتِ الصحية العالية الإيجابية للقلب، وذلكَ بالمقارنةِ مع تناولِ البروتينات حيوانية المصدر.

وتمثلُ البروتينات نوعية فريدة من بينِ العناصرِ الغذائية الرئيسية التي لم تتم دراسة علاقتها بصحةِ القلب بشكلٍ واسع مقارنة بالسكرياتِ والدهون.

وضمن عدد 2 أبريل (نيسان) الحالي لـ«المجلة الدولية لعلم الأوبئة» International Journal of Epidemiology، نشر الباحثون الأميركيون والفرنسيون نتائج متابعتهم التأثيرات الصحية لتناول البروتينات من مصادر غذائية مختلفة، وكان عنوان الدراسة: «أنواع البروتينات النباتية والحيوانية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوفيات القلبية»، وهي المرحلة الثانية من «دراسة أدفنتست الصحية» Adventist Health Study.

وتمثل البروتينات نوعية فريدة من بين العناصر الغذائية الرئيسية التي لم تتم دراسة علاقتها بصحة القلب بشكل واسع مقارنة بالسكريات والدهون. وكثير من دراسات التغذية الصحية تطرقت بالبحث المتعمق لتأثيرات تناول أنواع الدهون المختلفة ومصادرها وتأثيرات ذلك على صحة القلب، مثل الدهون المشبعة ذات المصادر الحيوانية والدهون غير المشبعة ذات المصادر النباتية، إضافة إلى الكولسترول. وكذا كثيرة هي الدراسات التي تناولت العلاقة فيما بين تناول أنواع السكريات من مصادر غذائية مختلفة وبين مستوى صحة القلب، مثل السكر الأبيض المكرر، والسكريات بسيطة التركيب وحلوة الطعم في الفواكه والعسل، والسكريات المعقدة للنشويات في الحبوب والبطاطا... وغيرها.

وتوجد البروتينات في مجموعات واسعة من المصادر الغذائية؛ النباتية والحيوانية، التي تكون فيها البروتينات مختلطة بنسب متفاوتة بأنواع مختلفة من العناصر الغذائية الأخرى ذات التأثيرات المتفاوتة على صحة القلب، مثل الدهون والسكريات والألياف والمعادن والفيتامينات، وهو ما يجعل البحث عن المصادر الصحية للبروتينات التي يحتاجها الجسم أمراً يحتاج إلى توضيح طبي مبني على أدلة علمية في دراسة أنواع المنتجات الغذائية المحتوية على البروتينات وتأثيرات تناولها على صحة القلب، خصوصاً الوفيات بالأمراض القلبية باعتبار ذلك أحد أهم المؤشرات على ارتفاع أو تدني مستوى صحة القلب والأوعية الدموية.

وقال الباحثون في مقدمة الدراسة: «تشير الدلائل الحالية إلى أن البروتينات النباتية والحيوانية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمجموعات كبيرة من أنواع الأغذية، وهو ما يفسر العلاقة المعقدة بين تلك البروتينات وصحة القلب والأوعية الدموية. ونحن نهدف إلى تقييم العلاقة بين أنماط تناول أنواع محددة من البروتينات ومعدلات الوفيات بالأمراض القلبية». ولذا تمثل هذه الدراسة لدى الأوساط الطبية «مقارنة رئيسية بين تأثيرات تناول البروتينات نباتية المصدر والبروتينات حيوانية المصدر على صحة القلب».

وشملت الدراسة أكثر من 80 ألف شخص من الذكور والإناث الذين تراوحت أعمارهم بين 25 و44 سنة، وتم تقييم نوعية مكونات تغذيتهم اليومية، خصوصا مصادر تناول البروتينات الغذائية. وخلال فترة المتابعة، التي استمرت نحو 10 سنوات، تم رصد معدلات الوفيات بأمراض القلب، وعلاقتها بتناول البروتينات من المصادر الغذائية المختلفة.

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