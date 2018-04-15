الأشخاص سريعو الإنفعال أكثر عرضة للأمراض

أخبار الآن | كاليفورنيا - امريكا - (وكالات)



هل تغضبُ بسرعه ؟ تريث قليلا من الان فصاعدا..قد يسببُ لكَ ذلكَ امراضا مزمنة...



خلصت دراسة حديثة أجريت في جامعةِ كاليفورنيا على مدى عقدٍ من الزمان، إلى أن الأشخاصَ الذينَ يغضبونَ بسهولةٍ أكثر عرضة لمخاطرِ الإصابةِ بأمراض مزمنة في المستقبل.



ووجدت الدراسة التي أجريت على أكثر من 1000 شخص أن أولئك الذين يهتاجون ويغضبون بسرعة لديهم أجهزة مناعية ضعيفة ويصابون بمشاكل في القلب بنسبة أكبر من غيرهم.



وعلى النقيض من ذلك، فإن أولئك الذين يتمتعون ببرود الأعصاب والمقدرة على التحكم بالغضب لم يتعرضوا لتغيرات صحية كبيرة خلال الدراسة التي استمرت عشر سنوات.

النتائج التي نشرت اليوم في مجلة مختصة بعلم النفس، تقدم بعضاً من أوضح الأدلة حتى الآن على أن العواطف السلبية يمكن أن تؤثر على الصحة البدنية.

وبحسب الباحثين في جامعة كاليفورنيا، فإن الإزعاجات اليومية التي يتعرض لها المرء والاستجابة لها بشكل سلبي يمكن أن يكون مدمراً لعقله وجسده بنفس الطريقة التي يؤثر فيها الطلاق وموت أحد الأحبة عليه.



وقالت كيت ليجيه، الأستاذة المساعدة في جامعة كاليفورنيا: "لقد أظهرت دراساتنا أن المشاعر السلبية التي تتولد لدينا بسبب الضغوطات اليومية لها آثار سلبية كثيرة على صحتنا البدنية على المدى الطويل"

وأضافت: "يظن الكثيرون أن الضغوطات التي تؤثر على الصحة هي المآسي الكبيرة التي قد يمر بها المرء كوفاة أحد الأحبة أو الطلاق، إلا أن تراكم المضايقات الصغيرة التي نتعرض لها يومياً يلعب دوراً كبيراً في التأثير السلبي على صحتنا مع مرور الوقت"

وقد قامت ليجر وفريقها بدراسة ما يقرب 1155 شخصاً، حيث طرحت عليهم أسئلة حول الضغوطات التي يتعرضون لها يومياً. وكانت إجابات معظم الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة، بأنهم يشعرون بمشاعر سلبية مثل الوحدة والخوف والانفعال والغضب بشكل يومي.

إقرأ أيضا:

لا تحتاج لسنوات.. تعرف على المدة المحددة لتكوين صداقة حقيقية

تعاني من التعب..تعرف عن مخاطر ضوضاء العمل