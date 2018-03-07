كيف تعود للنوم إذا استيقظت بسبب الأرق في منتصف الليل؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله)

يعاني الكثيرون من عدم القدرة على العودة للنوم في حال إستيقاظهم بمنتصف الليل، مما قد يسبب بمشكلة حقيقية لمن عليه الإستيقاظ في اليوم التالي، ونشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن طرق لكيفية العودة إلى النوم إذا استيقظت في منتصف الليل.

يشتكي الكثير من الأشخاص من قلة حصولهم على قسط كاف من النوم أثناء الليل بسبب القلق، مما يؤدي إلى التأثير السلبي على صحة الشخص النفسية، والجسدية، وعلى نشاطه طوال النهار، وتختلف أسباب عدم القدرة على النوم، ويختلف علاجه من شخص لآخر، وذلك حسب حالته الصحية.

يعاني الكثيرون من عدم القدرة على العودة للنوم، في حال استيقاظهم بمنتصف الليل، مما قد يسبب بمشكلة حقيقية لمن عليه الاستيقاظ في اليوم التالي، هنا نستعرض بعض الحلول لتلك الحالة:

التأمل

تساعد طرق الإسترخاء المختلفة كالتنفس بعمق والتأمل على النوم.

الماء البارد

غسل الرأس بماء باردة تساعد على إبطاء دقات القلب وتهدئة الجسد، مما يساعد على النوم.

تناول الطعام

وفقا لبعض الدراسات، فإن الاستيقاظ من النوم قد يعني انخفاض السكر في الدم، مما قد يكون سببه حاجة الجسد للطعام والسكر.

نقاط الضغط

وضع الإبهام على مناطق معينة في الجسم، مثل أسفل الكعب، والضغط عليه، تساعد على تنشيط ما يعرف بـ"نقاط الضغط" التي تريح الجسد وتساعده على الاسترخاء.

المشي

يقول أحد الأطباء إن الوقوف ثم المشي قليلا، يساعد على إستعادة الشعور بالنعاس والخلود إلى النوم , خاصة إذا تجاوزت محاولتك للنوم 20 دقيقة.

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