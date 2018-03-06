سوء خط الطبيب في الوصفة خطر يهدد بالوفاة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تعميما يقضي بالانتقال تدريجيا من الوصفة الطبية المحررة بخط اليد إلى الوصفة الإلكترونية المطبوعة في جميع العيادات والمراكز الصحية الخاصة خلال فترة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ هذا التعميم.



الوصفة الطبية تلك الورقة التي تحدد شفاءك من المرض باعتبارها تحمل في اسطرها الدواء الذي يحدده الطبيب لحالتك..قد تحمل الموت لك.

دراسة أمريكية حديثة أعدها المعهد الطبي في واشنطن كشفت أن سوء خط الوصفة الطبية يؤدي إلى وفاة نحو 7000 شخص حول العالم سنوياً، ويؤدي إلى معاناة المرضى الأعراض الجانبية بنسبة 20%.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية في تعميم لها منذ يومين اكدت أن كتابة الطبيب للوصفة الطبية بطريقة سيئة ربما تؤدي إلى صرف علاج خاطئ، أو تحديد جرعات غير دقيقة، تسبب مخاطر للمريض قد تصل إلى مضاعفات خطرة

وهو ما دفعها إلى إصدار تعميم إلى إلغاء العمل تدريجيا بالوصفة الطبية المكتوبة بخط اليد والتي عادة لا يستطيع أحد قراءتها سوى القليل من الناس منهم الطبيب الصيدلي.

وزارة الصحة التي تبدو جادة في متابعة تنفيذ قرارها، اعلنت ان الوصفات الطبية اليدوية لن يكون معترفا بها من وزارة الصحة والصيدليات بعد مرور 6 اشهر ودعت أفراد المجتمع الى طلب الوصفة الطبية المطبوعة من الأطباء في كل المنشآت التابعة للقطاع الخاص بعد دخول القرار موضع التفيذ والتبليغ عن أي مخالفات قد تواجههم.

إجراءات ستكون على مراحل الهدف هو منع أو تقليل حدوث أي خطأ عند صرف الدواء من الصيدلاني بسبب كتابة الطبيب للوصفة الطبية بطريقة سيئة ربما تؤدي إلى صرف علاج خاطئ أو تحديد جرعات غير دقيقة تسبب مخاطر على المريض قد تصل إلى مضاعفات خطيرة.

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