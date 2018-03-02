خبراء في دبي يحذرون من علاج السكري بالخلايا الجذعية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وام)

حذر أطباء مشاركون في المؤتمر الثامن للسكري والغدد الصم - الذي نظمته جمعية الإمارات للسكري بدبي بالتعاون مع الجمعية الأميركية امس - من علاج السكري بالخلايا الجذعية والذي يروِّج له البعض عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.



وأكدوا أن التجارب ما زالت قائمة منذ أكثر من 10 سنوات على الحيوانات ولم تنتقل إلى مرحلة تجريبها على البشر بحسب وكالة الغذاء والدواء الأميركية والفيدرالية العالمية للسكري.

وقال الدكتور عبد الرزاق المدني رئيس جمعية الإمارات للسكري رئيس المؤتمر إن كل ما تدعيه بعض المراكز الصحية في بعض الدول لا أساس له من الصحة وكل من تم علاجهم بهذه الطريقة عانوا من مضاعفات خطيرة ومنهم من لقي حتفه نتيجة المضاعفات.

وأكد أن مرضى السكري يعيشون الآن حياة طبيعية نتيجة ظهور أجيال جديدة من الأدوية سواء الأنسولين المستخدم لمرضى النوع الأول أو الأدوية الفموية التي يستخدمها مرضى النوع الثاني .. منوها إلى أنه بات بمقدور المرضى متابعة نسبة الجلوكوز في الدم عبر التقنيات والأجهزة الذكية بدلا من عملية الوخز المؤلمة للمرضى.

من جانبه .. ذكر الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع المستشفيات في هيئة الصحة لدى افتتاحه المؤتمر أن مرض السكري يعد من أكبر التحديات التي تواجهها دول العالم خاصة وأن نسبة الإصابة بالمرض في ارتفاع متواصل لاسيما في دول العالم الثالث .. لافتا إلى أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أنه من المتوقع أن يصبح السكري المسبب السابع للوفيات بحلول عام 2030 وإصابة أكثر من 400 مليون نسمة بالعالم وأن هذا الرقم مرجح للزيادة بنسبة تفوق الضعف بحلول عام 2030 خصوصا في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ما لم يتم اتخاذ إجراءات فاعلة للحيلولة دون ذلك.

وأشار إلى أن هذه الارقام والحقائق تضعنا أمام تحد بالغ الأهمية في ظل تنامي الأسباب والمحفزات المتصلة بالإصابة والتي من أهمها النمط الغذائي غير الصحي وزيادة الوزن وانعدام النشاط البدني .

وأضاف " نحن على ثقة بان هناك جهودا كبيرة ومتواصلة على المستوى العالمي وبالأخص منظمة الصحة العالمية والجمعيات الدولية والمحلية التي تعنى بمرض السكري لمواجهة هذا التحدي من خلال تدشين مجموعة من الاجراءات الكفيلة لمواجهة داء السكري ومسبباته وكذلك للبحوث والدراسات المتواصلة الهادفة الى منح الامل في الحد من انتشار المرض والقضاء عليه للوصول الى مستقبل صحي أفضل ".

ونوه ابن كلبان إلى أن هيئة الصحة في دبي قامت بالعديد من المبادرات والمشاريع الصحية لإيجاد نماذج وقائية وحلول علاجية لداء السكري على وجه التحديد حيث تعمل على تعزيز الأنماط الصحية السلوكية وإجراء الفحوصات والكشف المبكر وتنظيم العديد من الفعاليات الهادفة إلى التوعية بمرض السكري وكذلك توفير أفضل الخدمات العلاجية من خلال مستشفيات ومراكز الهيئة الصحية ضمن أحدث الأجهزة والتقنيات وتبني نماذج الرعاية المبتكرة .. إضافة إلى التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والجمعيات ذات العلاقة لتحقيق هدفنا للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

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