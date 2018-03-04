كيف نتعامل مع أطفال الاحتياجات الخاصة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



اصحابُ الهمم ...او اطفالُ الاحتياجات الخاصة ...يعدُ الاهتمامُ بهم اهتماما بالمجتمعِ بأسره، ويقاسُ تقدمُ المجتمعات ورقيها بمدى العملِ على تنميةِ مهاراتهم المختلفة.

حظيَ اصحابُ الهمم باهتمامِ كثيرينَ من ميادينِ العلم والمعرفة ... واصبحت النظرة تجاههم تقتصرُ على ضرورةِ استغلالِ المهارات لديهم ، وعدمِ النظر إليهم من زاويةِ العجز ، وإتاحةِ الفرصةِ لهم للتمتعِ بالفرصِ المتاحةِ في المجتمع لتنميته ، وليسهلَ دمجهم في المجتمع بعدَ القيام بتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم ووضعِ البرامج الإعلامية والتعليمية المتكاملة لإزالةِ الشوائبِ العالقة في بعضِ الممارسات تجاههم وتسهيلِ إشراكهم في العملِ والحياةِ الطبيعية.

وتشيرُ كثيرٌ من التشريعاتِ والقوانينِ الدولية إلى أهميةِ النظرِ إلى ذوي الاحتياجاتِ الخاصة ضمنَ معيارِ الإنسانِ العادي من حيثُ الحقوق والواجبات ، ومن حيثُ ضرورةِ إتاحةِ كافةِ الفرصِ لهم للاستفادةِ من البرامجِ والخدماتِ التربوية والتعليمية شأنَهم شأنَ أيِ إنسان .

فمن اين تبدا عملية الدمج ؟ وهل هناكَ شروطٌ معينة لتنفيذها ؟ للحديث اكثر حول هذا الموضوع تنضم الينا في الاستديو ميرنا لاذقاني تميم - مختصة في علم النفس العيادي والعلاج السلوكي.

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