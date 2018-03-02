دراسة جديدة تحسم الجدل حول مضادات الاكتئاب

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة موسّعة تسعى لإنهاء جدل ٍ طويل بشأن فاعلية العقاقير المضادة للاكتئاب، أن هذه الأدوية فاعلة في تخفيف الاكتئاب الحاد لدى البالغين .

وحللت الدراسة الدولية نتائج 522 تجربة تغطي 21 نوعاً من مضادات الاكتئاب شائعة الاستخدام ونحو 120 ألف مريض وكشفت أن بعض الأدوية أكثر فاعلية من غيرها بينما كان لبعضها آثار جانبية أقل.

لكن النتائج كشفت أن جميع العقاقير البالغ عددها 21 كانت أكثر فاعلية من حبوب وهمية مُنحت لبعض المشاركين في التجارب.

300 مليون شخص مصاب بالاكتئاب

وأكد جون إيوانيديس من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الذي عمل مع فريق الباحثين بقيادة أندريا سيبرياني من جامعة أكسفورد البريطانية "تستخدم مضادات الاكتئاب بشكل دوري على مستوى العالم، لكن ما زال هناك جدال واسع بشأن فاعليتها ومدى تحمل (المرضى لآثارها الجانبية).

وأضاف أن هذه النتائج تقدم الآن "أفضل أدلة متاحة لتعليم وإرشاد الأطباء والمرضى وينبغي أن تؤكد للمصابين بالاكتئاب أن الأدوية يمكن أن تساعد بالفعل".

ورأى انه "يمكن أن تكون مضادات الاكتئاب أداة فاعلة لعلاج المرض، لكن هذا لا يعني أن مضادات الاكتئاب ينبغي أن تكون دائما الخط الأول للعلاج".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 300 مليون شخص على مستوى العالم مصابون بالاكتئاب. وبينما تتوافر عقاقير وعلاجات نفسية للمرض لا يتلقى سوى واحد من بين كل ستة مصابين في الدول الغنية علاجا فعالا، في حين تنخفض النسبة إلى واحد بين كل 27 مريضاً في الدول منخفضة الدخل والمتوسطة.

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