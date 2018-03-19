ما هي فائدة تخزين النوم في العطلة الأسبوعية؟

أخبار الآن | موسكو - روسيا (صحف)

بفارغ الصبر ينتظر جميعنا ايامَ العطلِ للاسترخاء واخذِ قسطٍ وافرٍ من النوم ... من الان فصاعدا حاول النومَ وقتا اطول ..

دراسة حديثة كشفت عن ميّزاتِ النوم الزائد في عطلةِ نهاية الأسبوع والعطل الرسمية...حيث اظهرَ باحثونَ انهُ يمكنُ الاستفادة من ساعاتِ النوم الاحتياطية، التي نامها الإنسانُ سلفا، خلال فترةٍ لا تتجاوزُ الأسبوعين.

كما يمكن تعويض نقص النوم الحاصل لدى الإنسان خلال أيام العمل في عطلة نهاية الأسبوع لاحقا.

لكن العلماء حذّروا في الوقتِ نفسه، من الاستخدامِ الخاطئ لهذه المعلومات الصحية الحديثة وسوءِ استعمالها، لأنها لا تنفي الضررَ الحاصل من قلةِ النوم.

وتجعل الإنسان عرضة لخطر ارتفاع ضغط الدم والسكري ولنقص المناعة. لذلك ينصح الأطباء بالنوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا للحفاظ على صحة جيدة خالية من الأمراض.

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