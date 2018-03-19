علاج بالخلايا الجذعية يقدم أملا لمرضى التصلب المتعدد

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

أشاد أطباء يوم الاحد بما قالوا إنه اختراق كبير في علاج التصلب المتعدد، مما يوقف تقدم المرض ويخفف من أعراضه لدى بعض المرضى.

و وجدت تجربة دولية أن علاج زرع الخلايا الجذعية يمكن أن تقلل من العجز للأشخاص المصابين بمرض التصلب المتعدد ، وفقا لبي بي سي. ويهاجم هذا المرض الأعصاب في الدماغ والحبل الشوكي، ويؤثر على جهاز المناعة، ما يؤدي إلى مشاكل في الإرهاق والعضلات والحركة ، فضلاً عن مجموعة من الإعاقات الأخرى.

وقال العلماء في بريطانيا إن محاولات علاج مرض التصلب المتعدد اظهرت نتائج متقدمة لتجربة تقوم على تدمير نظام مناعة المريض باستخدام العلاج الكيماوي، ومن ثم زرع خلايا جذعية جديدة لاعادة بنائه.

ويقول الأطباء، إن هذا النظام العلاجي غير مناسب لجميع المرضى، غير أنه يمكن أن يقدم للبعض على أنه فرصة قد تغير حياتهم. ومن أعراض مرض التصلب المتعدد، ضعف العضلات وفقدان البصر، وأوجاع وحكّة في أجزاء مختلفة من الجسم.

بالاضافة الى الإحساس بما يشبه ضربة كهربائية لدى تحريك الرأس حركات معينة، فضلا عن الرعاش، وفقدان التنسيق بين أعضاء الجسم أو فقدان التوازن أثناء المشي.

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