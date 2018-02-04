دراسة حديثة تؤكد أن العنب يعالج الإكتئاب والقلق

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (وكالات)



كشفت دراسة حديثة أن تناولَ العنب على نحوٍ منتظم يساعدُ في علاجِ الإكتئابِ والقلق، ووفق الدراسة، فإن العنب يحتوي على عنصرٍ كيميائي يستهدفُ المسارَ العصبي الذي يؤدي إلى تطوِّر القلقِ والاكتئاب، بشكلٍ أفضل من العقاقيرِ الطبية المتوفرة حاليا.

قالت دراسة جديدة إن العنب يحتوي على عنصر كيميائي طبيعي يستطيع معالجة الاكتئاب إذا تم تناوله بانتظام. ويستهدف هذا العنصر خلايا في الدماغ كشفت الدراسات الحديثة أنها تلعب دوراً هاماً في عملية تطوّر الاكتئاب.

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وبحسب بالدراسة التي أجريت في مستشفى ماونت سيناي بنيويورك، تقوم مركبات البوليفينول الموجودة في العنب باستهداف المسار العصبي الذي يؤدي إلى تطور الاكتئاب والقلق.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "نيتشر كومينيكشن"، ووصفت تناول العنب بانتظام ضمن النظام الغذائي بأنها إجراء علاجي يساعد على مقاومة أعراض الاكتئاب والقلق يستهدف الناقلات العصبية بشكل أفضل من مضادات الاكتئاب المتوفرة حالياً.

وقال قائد فريق البحث الدكتور جوليو ماريا باسينيتي، إن المركبات المستخلصة من العنب لديها القدرة على تحسين مقاومة الأنماط الظاهرية الشبيهة بالاكتئاب المزمن الناجم عن الإجهاد، وأضاف أن هذا النهج العلاجي يمكن أن يوفر وسيلة فعالة لعلاج مجموعة فرعية من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب و القلق، وهي حالة تؤثر على الكثير من الناس.

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