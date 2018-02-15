الأطعمة ذات المواد الحافظة لها علاقة بالسرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (الغارديان)

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الخميس، مقالاً لسارة بوزيلي بعنوان "الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الحافظة لها علاقة بالإصابة بمرض السرطان".

وقالت كاتبة المقال إن "الأطعمة المعالجة ومن بينها، الأطباق الجاهزة وقوالب الحلوى والسكريات وعلب النودلز قد تكون لها علاقة بالإصابة بمرض السرطان، بحسب دراسة علمية أجريت مؤخراً على نطاق واسع"

أضافت أن الأطعمة المعالجة تحتوي على العديد من المواد الحافظة والنكهات المضافة والملونات، فضلاً عن مستويات عالية من السكر والدهون والأملاح.

وأشارت الكاتبة إلى أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار أن نصف الأطعمة التي تبتاعها العائلات في بريطانيا هي من الأطعمة الجاهزة.

وأوضحت كاتبة المقال أن فريقاً من الباحثين في جامعة السوربون في باريس درس السجلات الطبية ونوعية الأطعمة التي يتناولها نحو 105.000 بالغ، وسجل تناولهم لنحو 3.300 صنف من هذه الأطعمة ليجد أن نسبة 10 في المئة من استهلاك الأطعمة الحافظة تزيد من نسبة الإصابة بمرض السرطان بنحو 12 في المئة.

وختمت بالقول إن "العلماء سعوا إلى معرفة أي نوع من أنواع من مرض السرطان يزداد احتمال الإصابة به جراء تناول الأطعمة الحافظة، ليجدوا أنها تتسبب في مرض سرطان الثدي بنسبة 11 في المئة"، ولم يجد فريق البحث أي زيادة في حالات الإصابة بسرطان البروستات أو القولون جراء تناول هذه الأطعمة.

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