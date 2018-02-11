سوء التغذية فى مرحلة الطفولة المبكرة يسبب فقدان السمع

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون من كلية بلومبرج للصحة العامة في جامعة جونز هوبكنز، أن نقصَ التغذية في مرحلةِ الطفولة يضاعفُ خطر احتمال الإصابة بفقدان السمع.

وأشارت النتائج إلى أن التغذية الصحيحة تساعدُ على منعِ فقدانِ السَمع، وهو ما يؤثر على أكثر من مئة مليون شخص. ومن المعروف أن فقدان السمع هو السبب الرئيسي الرابع للإعاقة في جميع أنحاء العالم، ويقدر أن 80% من الأفراد المتضررين يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress"، حلل الباحثون من كلية بلومبرج للصحة العامة في جامعة جونز هوبكنز، العلاقة بين مستوى السمع لأكثر من 2200 شاب في نيبال ومستوى التغذية قبل الوصول إلى عمر 16 عاماً.

وأشارت النتائج، إلى أن التغذية الصحيحة تساعد على منع فقدان السمع، وهو ما يؤثر حاليا على ما يقدر ب 116 مليون شاب في المنطقة.

ومن المعروف أن فقدان السمع هو السبب الرئيسي الرابع للإعاقة في جميع أنحاء العالم، ويقدر أن 80% من الأفراد المتضررين يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأوضح الدكتور "كيث ويست"، أستاذ الصحة الدولية في مدرسة بلومبرج والمؤلف الرئيسى فى الدراسة، أن البالغين الذين عانوا من التقزم في مرحلة الطفولة الناتج عن نقص التغذية، كانوا يعانون من علامات فقدان السمع.

وأضاف الباحثون أن نقص التغذية يسبب إعاقة نمو الأذن الداخلية وخاصة في الرحم، وهذا يسهم في زيادة خطر فقدان السمع.

ونشرت الدراسة فى عدد فبراير في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.

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