تعدد اللغات عند الأطفال لا يؤثر على النطق لديهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله)

يتجه العديد من أولياء الأمور في التربية لتعليم الطفل عدة لغات أو على الأقل أن يتعلم لغة واحدة غير لغته الأم لكي يستطيع التنافس مع العالم من حوله.

ويساعد تعدّد اللغات على أن يكون الطفل أكثر إنفتاحاً وراحةً في التعبير بأكثر من لغة وأكثر من وسيلة.

دراسة حديثة تثبت أن الأطفال الذين يكتسبون عدة لغات لا يتأثرالنطق لديهم ويصبحون أكثر إبداعا وتركيزا.

إلتقينا بأخصائية علاج اللغة والنطق إيناس حجير وتحدثت عن تعدد اللغات وتأثيرها على مشكلات النطق عند الأطفال وأفادت بالتالي:

تعدد اللغات عند الأطفال له فوائد على الطفل وهناك أبحاث كثيرة عن الأطفال الذين إكتسبوا لغة واحدة والذي إكتسبوا لغتان و النتائج أظهرت المميزات فى إكتساب لغتان و فوائده فى تطور مخ الطفل.

والأطفال الذين يعرفون لغتان أدائهم و تحكمهم العقلي أعلى.

وأيضا هناك فوائد على المدى البعيد منها أن إكتساب لغتان قد يحمى من مرض الزهايمر.

واثبتت الدراسات أن إكتساب لغتان ينمي قدرة التحكم وتناول أكثر من مهمة في وقت واحد.

في دراسة تتضمن أطفال مكتسبي لغة واحدة وأطفال مكتسبي لغتان أن يقوموا بالضغط على زر في الكمبيوتر بينما يشاهدون سلسة من الصور- صور لحيوانات أو رسومات ملونة.

عندما كان العرض لفئة واحدة فقط تجاوب الأطفال بنفس السرعة، ولكن عندما طلب من الأطفال الإنتقال من فئة الألوان إلى فئة الحيوانات، والضغط على زرار مختلف لكل فئة، فالأطفال الثنائي اللغة إستطاعوا التغير بصورة أسرع من أصحاب اللغة الواحدة.

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