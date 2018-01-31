دراسة: الأطفال في عمر السنة يفهون اللغات الأجنبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يسعد الأهل عندما يسمعون طفلهم يتلفظ ولأول مرة بمفردات محببة الى قلوبهم ماما، بابا، وهذه الكلمات ينطقها الصغار بعد استماع وتكرار طويل من قبل ذويهم، ولكن هل تقتصر قدرة الأطفال الرضع على استيعاب هذه المفردات فحسب؟! يبدو أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد.

إقرأ: لهذا يتوقف الأطفال عن البكاء عند حملهم

فقد أجرى باحثون من الولايات المتحدة تجربة أظهرت أن الأطفال، في عمر سنة واحدة، يفهمون اللغات الأجنبية كما لو كانت لغتهم الأم. واستخدم الباحثون ثلاث لغات لإجراء تجربتهم: الإنكليزية (اللغة الأم)، والروسية والإسبانية (كلغتين أجنبيتين). وطلبوا من الأطفال المشاركين، وعددهم 62، جلب دمية أو لعبة، باللغات الـ 3.

ويشير العلماء إلى أن النتائج أكدت أن الأطفال بعمر سنة واحدة يفهمون ما يطلب منهم بلغات مختلفة. وقد يكون ذلك ناتج عن مساعدة آليات تطور مرتبطة بطفرات قديمة، تتعلق بظاهرة اللغة العامة التي استخدمها أجداد البشر الأوائل.

إقرأ أيضا: الألعاب البلاستيكية تحتوي موادا سامة خطرة على صحة الأطفال