النوم بجانب الهاتف قد يعرضك لسلوك سيئ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة حديثة، أن النوم إلى جانب الهاتف المحمول قد يؤدي إلى سلوك سيء، يُعرف بإرسال الرسائل النصية أثناء النوم.

وأكدت الدراسة التي أجرتها جامعة "Villanova"، أن ذلك السلوك يُعد أسوأ بكثير من الأضرار الناجمة عن النوم بجانب الهاتف.

وعَبْر استطلاع ٍ شمل نحو ثلاثمئة واثنين وسبعين طالبا جامعياً، أكد نحو ستة وعشرين بالمئة منهم، بأنهم ينامون وهم يرسلون رسائل، فيما أكد نحو اثنين وسبعين في المئة من الطلاب الذين شملهم الاستطلاع، بأنهم لا يملكون أدنى فكرة عما إذا كانوا قد أرسلوا رسائل أثناء نومهم.

وأوضح نحو خمسة وعشرين بالمئة من الطلاب المستطلع رأيهم، بأنهم لا يعرفون ماذا أرسلوا في الرسائل أثناء نومهم.

وقالت إليزابيث دودل، المعدة الرئيسية للدراسة، إن "الافتقار إلى الذاكرة ليس مفاجئا نظرا لأن أبحاث النوم توصلت إلى أن الناس الذين استيقظوا بعد النوم لأكثر من بضع دقائق، لا يكونون عادة قادرين على تذكر الدقائق القليلة الماضية قبل غفوتهم".

ووفق صحيفة ديلي ميل البريطانية، لاحظ الباحثون أن طلاب الجامعات يميلون إلى الحصول على نوم أقل، مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، حيث يبلغ متوسط ساعات نومهم حوالي 6.9 ساعات كل ليلة، بسبب الجداول الزمنية المزدحمة.

وأكدت الدراسة أن ظاهرة إرسال الرسائل النصية أثناء النوم، تحدث على نطاق واسع، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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