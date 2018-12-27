النوم: مفتاحك للتخلص من دهون البطن المزعجة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبر دهون البطن من أكثر الأمور المزعجة بالنسبة للأشخاص، كما أنهم يواجهون صعوبة في التخلص منها بسرعة. ويعود ذلك إلى مشكلةٍ يعاني منها الكثيرون وهي قلة النوم، وذلك وفقاً للطبيبة البريطانية لوك جيمس، التي كشفت في حديثٍ لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن "الكثير من العوامل التي تساهم في تكوّن دهون البطن، من بينها الخلل في النوم لدى الفرد". وأوضحت جيمس أنّ "من بين هذه العوامل الإدمان على مواقع التواصل الإجتماعي، وتناول القهوة في المساء"، مؤكدةً أنّ "حرق الدهون في البطن يشكل تحدياً صعباً إن لم يحصل المرء على قسطٍ كاف من النوم ليلاً".

ولفتت الطبيبة إلى أنّ "قلة النوم تعمل على التخلص من الهرمونات المسؤولة عن تحقيق التوازن في الشهية، ويؤدي هذا الخلل إلى الرغبة في تناول المزيد من الطعام"، موضحة في الوقت نفسه أن "الحرمان من النوم، يرفع من مستويات هرمون الغريلين الذي يزيد من الشعور بالجوع، ويخفض مستويات هرمون الليبتين المسؤول عن الشعور بالشبع".

وتنصح الدكتورة جيمس باللجوء إلى "الفراش في وقت أبكر من المعتاد لتفادي هذا الخلل، وتجنب تناول المزيد من الطعام تفادياً لاكتساب الوزن الزائد وتشكل الدهون في البطن".

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