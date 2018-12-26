فوراً وبدون تردّد.. إيّاك تناول هذا الشراب!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتمثل الخطوة الأولى في الوقاية من خطر الإصابة بـ مرض السكري من النوع 2، في الابتعاد عن كلّ المأكولات والمشروبات السكّرية. فالملايين من الأشخاص حول العالم يعانون من هذا المرض، واتباع نظام غذائي بعيدٍ عن السكريات هو الطريق السليم نحو الوقاية من الإصابة منه.

فعلياً، فإنّ الكثير من الأشخاص يعمدون إلى تناول أطعمة تحتوي على نسبٍ عالية من السكر، في حين أن بعضهم يتناولون مشروبات مثل الشوكولا مع الحليب. ويشير الخبراء إلى أن "تناول الشوكولا مع الحليب هو طريقة رائعة للمرضى للحصول على الكالسيوم الضروري للجسم، إلا أن تناوله جاهزاً عندما يكون معداً في وقتٍ سابقٍ، يزيد من نسبة السكر في الدم، لأنه يحتوي على كميات كبيرة من السكر". ولذلك، يؤكد الخبراء أن "الأفضل هو إعداد الشوكولا والحليب في المنزل من دون إضافة السكر إليه"، موضحين أن "شراب الحليب مع الشوكولا قليل الدسم مفيد جداً لأنه يوفر الكالسيوم وفيتامين د، إلا أنه يضر بمرضى السكري عندما يكون معداً مسبقاً وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من السكر".

وفي هذا الصدد، أورد موقع "ويب إم دي" الطبي لائحة بالأعراض التي تنتج بسبب مرض السكري، وهي على النحو التالي:

1- العطش المفرط: وهو أحد أعراض مرض السكري شيوعاً، وعادة ما يقترن بجفاف في الفم ويمكن أن يكون أحد العلامات الأولى لتطور المرض.

2- الشفاء البطيء: يجعل داء السكري الشفاء أكثر صعوبة بسبب ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم.

3- عدم الشعور بالشبع: يمكن أن يكون الارتفاع المفاجئ في الشهية، وخاصة الرغبة الشديدة في تناول الحلوى أحد أعراض مرض السكري.

4- مشاكل النوم: غالباً ما يعاني الأشخاص المصابون بمرض السكري من مشاكل في النوم، ويمكن أن يحدث ذلك بسبب الألم وعدم الراحة، إلى جانب الحاجة للتبول وتوقف التنفس أثناء النوم.

5- مشاكل الجلد: يعاني المصاب من مرض السكري من جفاف الجلد والحكة أو اسوداد الجلد نتيجة لحدوث مشاكل في الدورة الدموية.

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