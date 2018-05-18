دراسة: أوميغا تحمى البدناء من مرض السكر من النوع 2

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

توصلت دراسة جديدة إلى أن المكملات الغذائية أوميغا 3 و 6 قد تحمي البدناء من مرض السكر من النوع 2.

ووجد الباحثون الأمريكيون بعد 12 أسبوعاً فقط من إضافة مثل هذه المكملات الغذائية إلى وجباتهم الغذائية، أن الجرذان السمان لديها مستويات أقل من الجلوكوز وتحسّن السيطرة على السكر في الدم.

ويضيف البحث أن أوميجا 3 ، الموجودة في السلمون ، وأوميجا 6 ، التي توجد في المكسرات ، تؤثر على 135 جينا تتحكم في إطلاق البروتينات التي تحدد إنتاج الأنسولين.

ويحدث مرض السكري من النوع 2 عند فقدان تصنيع الأنسولين بشكل صحيح، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهذا يرتبط مع تحمل الكثير من الوزن.

ويؤدي استمرار ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم إلى تلف الأوعية الدموية ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى وتلف الأعصاب والعمى.

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