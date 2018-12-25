الموسيقى تؤثر على صحة الجنين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت دراسة حديثة أن الموسيقى تلعب دورا في تقليل أعراض القلق والاكتئاب الذي تعانيه معظم الأمهات عند الحمل، مما قد ينعكس إيجابيا على صحة الجنين. و تشير الدراسة التي نشرتها وانطن بوست إلى أن الموسيقى والفنون التعبيرية الأخرى تساعد الأشخاص على التعامل مع أمراض الصحة العقلية، بما في ذلك القلق والاكتئاب واضطرابات الأكل.



وعلى عكس العلاجات النفسية التقليدية، حيث يتحدث الناس عن مشاكلهم، وركزت الدراسة على الصحة العقلية أثناء الحمل ، وشملت 409 نساء في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وتلقى نصف النساء علاجا بالاستماع إلى موسيقى مفعمة بالحيوية، 3 مرات في الأسبوع، بينما لم يفعل النصف الآخر ذلك.

وبعد الانتهاء من العلاج، وأظهرت الدراسة أن النساء اللواتي شاركن في العلاج بالموسيقى كن أقل قلقا من أولئك الذين لم يستمعوا للموسيقى. ووفقا للباحثين في الدراسة، يمكن للعلاج بالموسيقى أن يكون فعالا وأقل تكلفة وأسهل تنفيذا من أنواع العلاجات الأخرى.

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