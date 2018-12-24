12 خطوة تمكنّك من خسارة الوزن في 30 يوماً فقط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتقد الكثيرون أنّ السعي لخسارة الوزن قد يكون صعباً جداً، الأمر الذي يضعهم في إحباط شديد. إلّا أنّ هذا الأمر ليس دقيقاً، فلا شيء مستحيل أبداً في حال تمّ تنظيم الخطوات واتخاذ القرار وتبنّي الإرادة القوية. وإنطلاقاً من الهدف الأساس المتمثل بـ خسارة الوزن بسرعة، فقد ذكر موقع "هيلث.كوم" 12 "خطوة أساسية" تمكن الشخص من خسارة الوزن في غضون 30 يوماً، وهو الأمر الذي يطمحُ إليه الكثيرون، فثمّة خطوات أساسية يجب اتباعها.

1- ارسم خطتك:

قبل البدء بأي خطوة، لا بدّ من رسم خطة وخارطة طريق، تمكننا من تحديد السبيل الصحيح نحو نتيجة مثالية

2- قم بتنظيف الخزائن

هذا الأمر لا يعني التنظيف بالمعنى الدقيق للكلمة، إنّما يدلّ على ضرورة تفريغ الخزائن في منزلك من كل المأكولات التي تتضمن سعرات حرارية عالية، وتساهم في زيادة الوزن.

3- قم بقياس وزنك

في بادئ الأمر، عليكَ أن تبادر إلى قياس وزنك لتحديد نقطة الإنطلاق في خطّتك.

4- مارس رياضة المشي

لا تنسى أن الرياضة مهمة جداً لخسارة الوزن. ابدأ في ممارسة التمارين بشكل تدريجي، مثل المشي والركض.

5- تناول الطعام في أطباق صغيرة

إنها خطوة أساسية لخسارة الوزن ولجعل جسدك نحيفاً. قم بتقليص حجم الطبق الذي تتناول فيه الطعام، لأنّ ذلك سيقلل حتماً من كمية المأكولات المستهلكة. بادر إلى هذه الخطوة دائماً.

6- البدء بالتمارين الرياضية

في إطار ممارسة الرياضة، مارس التمارين الأساسية الأساسية لتمديد الجسم وتمرين العضلات. إنها فعّالة جداً.

7- استخدم الأفوكادو بدلاً من الزبدة

هي حيلةٌ رائعة وفعّالة. فبدلاً من تناول الزبدة مع التوست، يمكنك استبدالها بالأفوكادو، الامر الذي يبعدك عن الدهون المصنعة.

8- تفقد البرّاد في مطبخك

مثل الخطوة الأولى، تفقّد براد الطعام في المطبخ، وتخلص من كل الأطعمة التي تتناولها بشكلٍ مستمر خلال النهار، والتي تساهم في زيادة الوزن.

9- استخدم المأكولات الحارة

هنا تكمن النقطة الأهم: استخدام المأكولات الحارّة في الطعام، إذ أنها ترفع حرارة الجسم وتساهم في تسريع عملية حرق الدهون بسبب الحرارة العالية، التي ينتجها عنها التعرّق.

10- تناول بيضة في الصباح

أن يحصل جسدك على البروتين صباحاً فهو أمرٌ في غاية الأهمية. لذلك، لا تغفل عن تناول بيضة كل يومٍ صباحاً، لأنّها تمدّك بالبروتين وغيرها من حاجات الجسم الصحية.

11- إشرب الماء بكثرة

إنّ تناول الماء يساعد على خسارة الدهون المتراكمة في الجسم، ويعمل على تنشيط حركة الأمعاء وتسريع عملية الهضم.

12- تناول الخضروات والفواكه

تعتبر الخضروات والفواكه من أهم المأكولات خلال مرحلة خسارة الوزن، خصوصاً بين الوجبات الرئيسية.

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