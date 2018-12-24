عمليات تنسيق الجسم.. وسيلة للحصول على جسم متناسق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تبحث معظم النساء عن وسيلة للحصول على شكل متناسق وجسم رشيق، وفي الآونة الأخيرة انتشرت عمليات تنسيق القوام، والتي تعمل على تخليص الجسم من الدهون الزائدة وإعادة تشكيله وهيكلته بشكل جيد ومتناسق، ونجد أن النساء هن الأكثر إقبالا على إجرائها، وخاصة بعد الولادة القيصرية، رغبة في الحصول على جسم رشيق ومشدود.

ويستخدم مصطلح “نحت الجسم” أو “تنسيق القوام” في جراحة التجميل للإشارة إلى العمليات التي تهدف إلى تحسين المظهرالعام لشكل الجسم كشد البطن والفخذين والأرداف، شد الذراعين وغيرها من العمليات الجراحية التي تخلص الجسم من التراكمات والتكتلات الدهنية التي قد لا تختفي بالريجيم العادي والرياضة.

كما تساهم هذه العمليات في التخلص من الجلد الزائد بعد خسارة كبيرة يتم فيها شفط الدهون من من مناطق تركز الدهون بالبطن و الصدر و الاجناب و شد عضلات البطن مع إزالة اى ترهلات بالبطن

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