جراحات العمود الفقري للأجنة في أرحام الأمهات مجانا ببريطانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (BBC)

في بادرة طبية فريدة أعلن مسؤولون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، أن الهيئة سوف توفر خدمة إجراء جراحات العمود الفقري للأجنة بما يحميهم من خطر الإصابة بتشقق الحبل الشوكي.

وقالت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي، إن هذا النوع من الجراحات يهدف إلى إصلاح تشوهات النسيج الشوكي للجنين وهو ما يضمن تحسين قدرة الجنين على المشي فيما بعد، كما يقلل المشكلات الصحية الناجمة عن تشقق الحبل الشوكي.



وأضافت أن إتاحة هذا النوع من الجراحات في المشافي التابعة لهيئة الخدمات الصحية يأتي ضمن مجموعة جديدة من الإجراءات والعلاجات التي ستوفرها الهيئة للمواطنين للمرة الأولى اعتباراً من نيسان المقبل.



وأشارت الهيئة إلى أنه يولد أكثر من مئتي طفل مصابين بتشقق الحبل الشوكي في المملكة المتحدة كل عام، حيث لا يتكون العمود الفقري والحبل الشوكي لديهم بشكل مكتمل خلال فترة الحمل مما يخلف تشوهاً في العمود الفقري للأجنة. ويؤدي هذا الخلل غالباً إلى أمراض مثل الشلل وسلس البول وأحياناً صعوبات التعلم.

كما ستقدم هيئة الخدمات الصحية بشكل دوري اعتباراً من نيسان المقبل أيضاً أدوية مضادة للتورم لعلاج الصرع الناتج عن أسباب جينية ما يتسبب في نمو أورام حميدة في الجسم والمخ والمعروف بالتصلب الدرني.



وكانت قد أجريت جراحات للعمود الفقري لجنينين لأول مرة في المملكة المتحدة مطلع هذا العام في مستشفى كلية لندن الجامعية، وذلك بعد أن كان على المرضى في السابق السفر خارج البلاد لإجراء مثل هذه الجراحات.

وتعدّ الأسباب التي قد تؤدي إلى إصابة الأجنة بتشقق الحبل الشوكي غير معروفة إلا أن نقص حمض الفوليك يمكن أن يزيد خطر الإصابة بالمرض.

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