خمسة أشياء يمكن للرجل القيام بها من أجل صحة جيدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غنوة كنان)

أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة قيام الرجال ممارسة خمس نشاطات وذلك للتمتع بصحة جيدة.

نشرت هيئة منظمة الصحة العالمية تقريراً يضم قائمة تحتوي على خمس نشاطات ينصح الرجال بممارستها وذلك لدورها في تعزيز صحة الرجل على المدى الطويل

وسنذكر لكم الآن هذه النشاطات الخمس وهي:

-أولاً ضرورة خضوع الرجل لفحوص منتظمة حتى وان كان في صحة جيدة مثل (ضغط الدم والسكري وفحوص البروستات) اذ من الممكن الكشف مبكراً عن المشاكل الصحية ومعالجتها قبل تفاقمها.

- لم يستثن التقرير أهمية الصحة النفسية للرجل وضرورة معالجة الأكتئاب والقلق ان وجدا.

-ثانياً: الإقلاع عن شرب الكحول اذ أدى تناول الكحول الى وفاة ما يقارب 3 ملايين شخص في 2016 نسبة 75% منهم من الرجال ويؤدي الإفراط في شرب الكحول الى أمراض تليف الكبد والسرطان وأمراض القلب بالإضافة للتأثير السلبي على الصحة النفسية.

-ثالثاً: الإقلاع عن التدخين حيث ان هناك أكثر من 7 ملايين شخص يموتون كل عام بسبب أمراض التدخين التي تتمثل في أمراض الرئة والقلب والسكتة الدماغية وأكدت دراسة انه اذا أقلع الإنسان عن التدخين تتحسن وظائف رئتيه في غصون 12 أسبوع وخلال عام تتراجع نسبة خطر الإصابة بأمراض القلب الى النصف.

-رابعاً: اتباع نظام غذائي صحي حيث يساعد النظام الغذائي المعتدل على الوقاية من الأمراض الأخرى وينصح بتناول الفاكهة والخضروات والبقوليات والحبوب وبالتالي تقليص كمية الملح والسكر إلى أقل من 5% والدهون المشبعة الى أقل من 10% من إجمالي استهلاك الطاقة.

-ممارسة النشاط البدني حيث ينبغي على الأشخاص البالغين ممارسة أنشطة بدنية لمدة أقصاها ساعتين ونصف أسوعياً حيث أن النشاط البدني يساعد على الحفاظ على وزن صحي ويحد من مخاطر أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والسرطان بالإضافة الى الخروج من حالات الاكتئاب.

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