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كيف يؤثر السكري على شبكية العين؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

يسبب مرض السكري عددا من المتاعب والمشكلات للمصابين به ، فهو مرض غير بسيط على الإطلاق ، والاستهانة به لا تقود صاحبها إلا لأضرار صحية خطيرة ، فيؤثر إرتفاع السكر في الدم على جميع أعضاء الجسم ، فعندما يرتفع السكر تبدأ أعضاء الجسم محاولة التكيف مع هذا الإرتفاع ، لكن نسبة السكر الزائدة في الدم تلقي بأعباء ومتاعب على مختلف أجهزة الجسم ، وعندما يتكرر إرتفاع نسبة السكر في الدم تصاب بعض أجهزة الجسم بخلل في عملها ، نتيجة لعدم قدرتها على التكيف مع التغيير ، وتعد الأمراض التي تحدث لأعضاء الجسم الأخرى هي أخطر المضاعفات التي من الممكن أن يسببها مرض السكري .

وتعد العين هي أحد أبرز الاعضاء التي تتعرض لمضاعفات خطيرة نتيجة الإصابة بمرض السكري ، فدائمآ ما يحذر الأطباء مرضى السكري من ضرورة الإهتمام بالعين والحفاظ عليها منعآ لتعرضها لأضرار ناتجة عن السكري ، فقد أكدت إحدى الإحصائيات الحديثة أن أمراض شبكية العين هي السبب الرئيسي للعمى لدى مرضى السكري و تحدث هذه الأمراض عند حوالي  60% من المرضى المصابون بالسكري ، حيث يسبب السكري العديد من الأمراض التي تصيب العين مثل إعتلال الشبكية ، وإنفصال الشبكية ، الزرق ، الساد ، و أيضآ النزف الزجاجي .


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