رغم فوائدها.. جرعة زائدة من القرفة قد تسمم الكبد! (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة طبية أنّ "تناول القرفة بمعدل يزيد عن 1 غرام يومياً - أي ما يعادل نصف ملعقة شاي - قد يؤدي إلى مشاكل في الكبد"، موضحةً أنّ "القرفة تحتوي على مادة الكومارين التي تكون سامّة للكبد، وقد تتسبب بمشاكل في الكبد في حال تناول جرعة زائدة منه".

ورغم ذلك، فإنّ جرعة تقل عن 1 غرام يومياً من القرفة تحمل فوائد عديدة، إلى جانب النكهة اللذيذة في الأطعمة والمشروبات. وفي هذا الصدد، أوضح خبير التغذية الألماني هارالد زايتس إن "القرفة تعمل على رفع درجة حرارة الجسم، ومن ثم فهي تساعد على الشعور بالدفء من جهة، وتعمل على تنشيط الأيض وتسريع وتيرة حرق الدهون من جهة أخرى، ما يساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة".

إلى ذلك، فإنّ القرفة تساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول وتكبح الشهية نحو الحلويات بفضل مذاقها الحلو، كما أنها تعمل على خفض نسبة السكر بالدم.

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