القهوة تساعد في الوقاية من مرض خطير يهدد الكبد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



كشفت نتائج دراسة أجريت من قبل فريق علمي في مستشفى مايو الأمريكي برئاسة أخصائي أمراض الجهاز الهضمي كريغ، لاميرت، النقاب عن أن تناول مقدار فنجان من قهوة بشكل يومي يزيد بنسبة ملحوظة في الوقاية من أمراض الكبد الحادة.

كما أشار دكتور لاميرت، أن تناول القهوة بشكل معتدل الكمية يساهم في وقف الالتهابات الأولية للقنوات الصفراء التي تتسبب في تليف وسرطان الكبد وقصوره.

كما ذكر لاميرت إن "الالتهابات الأولية، تتمثل في التهاب القنوات الصفراوية التصلبي الأولي، وهو مرض مناعي ذاتي وعواقبه وخيمة".

حيث شملت الدراسة عددا كبيرا من المرضى الذين يعانون قصور في الكبد. ووفقا لاستنتاجات لاميرت، يجب ألا تزيد كمية القهوة للوقاية من هذا المرض الخطير عن فنجان واحد في اليوم.



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