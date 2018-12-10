علماء: لا تحتسي الشاي أو القهوة في الطائرة.. صحتك بخطر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( نوفوستي )

تحذيرات غير متوقعة أطلقها بروفسور تتحدث عن تهديد خطير للصحة العامة موجود في الطعام المقدم على الطائرة .

البروفسور تشارلز بلاتكين من كلية هنتر في تصريح لصحيفة نيويورك بوست، حذر من شرب القهوة أو الشاي في الطائرة لأنها قد تحتوي على بكتيريا خطيرة، حيث يقول إن خزانات المياه في الطائرات لا تنظف بالشكل المطلوب.

وأضاف "تهبط الطائرات ولكن لا أحد يقوم بتنظيف خزانات الماء فيها، لعدم وجود الوقت الكافي للقيام بذلك، بل تعبأ بالماء من جديد، وكل ما ترسب في قاع الخزان يبقى في مكانه".

لذلك، يجب الامتناع عن شرب القهوة والشاي على متن الطائرة، لتجنب الإصابة بالمكروبات والبكتيريا مثل الإشريكية القولونية. كما ينصح باستخدام وسائل تعقيم شخصية بعد استخدام المرافق الصحية.

وأشار بلاتكين إلى اعتقاده بأن "الموظفين المسؤولين لا ينظفون الطائرات. وأنا واثق من أن المرافق المخفية عن الأنظار مثل خزانات المياه ليست ضمن أولويات عملهم".

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