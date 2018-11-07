ما السر وراء عدم إغماء البشر عند الوقوف؟

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف باحثون من معهد سكريبس للأبحاث الأمريكية النقاب حول سبب عدم تعرض الناس للإغماء في كل مرة يقفون فيها.

كما حلل الباحثون السبب نظريا حيث أشار العلماء إلى أنه يقع الفرد ويفقد توازنه عند الوقوف، بسبب انخفاض ضغط الدم المفاجئ، ولكن الجسم يحول دون ذلك باستخدام الخلايا العصبية، التي تسمى مستقبلات الضغط.

ولكن في الوقت الراهن كشف الباحثون بعض الأدلة حول كيفية عمل هذه المستقبلات، الأمر الذي يمكن أن يساعد على الوقاية من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية وحتى فشل القلب.

وأظهر الباحثون أن "اثنين من البروتينات، PIEZO1 وPIEZO2، قادران على استشعار ضغط الدم وتحفيز مستقبلات الضغط. وبمجرد بدء هذه الآلية، يُطلب من الجسم زيادة معدل ضربات القلب، وبالتالي يندفع المزيد من الدم إلى الدماغ لتعويض النقص، ما يضمن عدم إغماء الناس عند الوقوف".

ويسعى الباحثون أن يتم استهداف ارتفاع ضغط الدم، الذي لا يستجيب للعلاج بالعقاقير، من خلال بروتينات PIEZO1 و وPIEZO2

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