اذا أردت خسارة الوزن.. عليك بقياسه يومياً

أخبار الان | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

هل انت من الاشخاص الذين يسعون لخفض أوزانهم ويقيسونها بشكل يومي؟ اذا كانت اجابتك نعم، اليك هذه البشرى اذا، فقد توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن القيام بشكل يومي بقياس الوزن يساعد على إنقاصه.

وتبين أن الأشخاص الذين يقيسون وزنهم مرة واحدة أسبوعيا لم يفقدوا وزنهم خلال السنة، في حين ارتفعت معدلات خسارة الوزن لدى من كانوا يقيسون وزنهم من 6 إلى 7 مرات أسبوعيا.

وتابع العلماء أكثر من ألف شخص لمدة عام كامل، ولاحظوا أن الذين يقومون بقياس وزنهم يوميا يخسرون كميات من وزنهم. وشملت الدراسة أشخاصا لم يكونوا يقومون بقياس وزنهم بشكل يومي، ولاحظ العلماء وجود اختلاف بين المجموعتين، بحسب موقع "يوريك أليرت". ولم يعط الباحثون أي أهمية لبرامج التغذية أو ممارسة الرياضة للذين خضعوا للاختبار.

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