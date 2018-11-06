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هل بالفعل يساعد الرمان في إنقاص الوزن؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يعد الرمان من الثمار التي تسهم في حرق دهون البطن بشكل ملحوظ، كما تساعد على ضبط مستويات الكوليسترول في الدم، والحفاظ على صحة القلب، إليكم أهم 5 فوائد لثمرة الرمان والتي تساهم في خفض الوزن والتخلص من دهون البطن.

1- قشر الرمان غني بالمركبات التي تساعد على خسارة الوزن، مثل الأنثوسيانين، والفلافونويدات، والبوليفينول.

2- يساعد قشر الرمان على إنقاص الدهون بالجسم، ويحمي من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من حمض البونكونيك.

 3- تمنح بذور الرمان الشعور بالشبع، وبالتالي عدم تناول كمية كبيرة من الطعام بسبب وجود الألياف الغذائية بنسبة كبيرة.

4-  تتميز بذور الرمان بخلوه من الدهون المشبعة والكوليسترول، ويحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.

 5- تساعد بذور الرمان على تحفيز عملية الأيض، وتقضي على الدهون سريعاً.

 

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