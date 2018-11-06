تقنيات جديدة لما بعد عمليات التخسيس في مستشفى د. سليمان حبيب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

من الحمية العادية إلى ممارسة الرياضة، وصولا الى عمليات التخسيس والشفط والنحت، كلها ظواهر اجتماعية أصبحت لغة العصر، من أجل قوام ممشوق وانخراط في منظومة مقننة للجمال. لكن، قد لا يعرف البعض أن عمليات التخسيس الجراحية تحمل مشاكل على الصحة، قد تتطور لتصبح حالات خطيرة إن لم تتخذ الإجراءات السليمة في هذه الحالات، كيف نواجه المشاكل الصحية لما بعد عمليات التخسيس بطريقة علمية وصحية، تحدث لنا الدكتور حسام صالح - استشاري الجهاز الهضمي والمناظير والكبد في مستشفى الدكتور سليمان حبيب عن هذا الموضوع.

وقال إن العمليات الجراحية المتعلقة بالتخسيس، أصبحت عمليات متعددة ومتطورة وهي معقدة وشائكة في ذات الوقت. مشيرا إلى أن الأطباء والجراحين يحاولون إثبات الجودة، ويحاولون الوصول إلى نتيجة سريعة للمريض، لكن دائما العنصر الأهم في هذا الموضوع هو السلامة.

وأضاف الدكتور حسام أن لعمليات التخسيس أضرار مبكرة وأخرى متأخرة، المبكرة تكون ظاهرة على المريض أثناء وجوده في المستشفى أو بعدها بأسبوع، تشمل النزيف وآلام شديدة بسبب الإنسدادات. أما المتأخرة فتتمثل في سوء التغذية أو الفيتامينات وحصوات المرارة، مشيرا إلى أن الأطباء في يحرصون على متابعة المريض متابعة دقيقة، بتقديم النصائح لهم بشكل صحيح ودائم.

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