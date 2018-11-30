لا تفوت تناول الرمان أبداً.. إليك 8 فوائد صحية له (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

تشير أبحاث علمية مختلفة إلى أهمية الرمان في محاربة الأمراض السرطانية ، كما له فوائد رائعة في تقوية الدم ، والعديد من الفوائد الأخرى ..

تعرف معنا على أهم 8 فوائد للرمان :

1. تعتبر فاكهة الرمان مضاداً حيوياً طبيعياً بفضل احتوائها على مجموعة من العناصر التي تحارب الالتهابات وتدعم جهاز المناعة في الجسم.

2. يساعد الرمان في الحفاظ على صحة القلب والشرايين من خلال مساهمته بتعديل مستوى الكولسترول في الدم

3. الرمان يساعد على محاربة هشاشة العظام، وذلك لاحتوائه على انزيمات تقوي العظام.

4.يساهم عصير الرمان في الحدّ من الزهايمر استناداً إلى أبحاث علمية عديدة لغناه بمضادات الأكسدة الفعّالة.

5.الرمان يحارب الانتفاخات ويسهل الهضم ويعالج الإسهال والغازات، بفضل خصائصه المضادّة للالتهابات والفيروسات والبكتيريا.

6. خصائص الرمان المضادة للأكسدة تعمل بشكل طبيعي لمحاربة شيخوخة البشرة، ولمحاربة البقع البنية على الجلد.

7. يحتوي الرمان على حمض "Ellagic"، والذي يقوم بمنع تلف مادة الكولاجين التي يفرزها الجلد، وبالتالي يعمل ذلك الحمض على تقليل الإصابة بتجاعيد الوجه الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية.

8. شرب كوب من عصير الرمان يساعد في استهلاك عدد سعرات حرارية أقل، مع قيمة غذائية عالية بالمُقابل.

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