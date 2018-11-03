10 خرافات عصرية حول الطعام .. الحقائق ستصدمك!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( برايت سايد )

الاهتمام بالصحة ونوعية الطعام ، اتجاه حديث يدفع الكثيرين لملاحقة كل التوجيهات بشأن الطعام الصحي ، لكن هل كل المعلومات المتداولة صحيحة ؟

اليك 10 معلومات غذائية حديثة تبين أنها خرافة استناداً للعلم والطب :

الخرافة 1 . عليك أن لا تشرب القهوة بعد الـ 12 الظهر حتى تنام جيداً في الليل

الحقيقة: التأثيرات المنشطة للكافيين تعتمد على الفرد. يتعلق الأمر كله بعمل CYP1A2 ، وهو جين مسؤول عن التمثيل الغذائي للكافيين. هذا الجين مسؤول عن تصنيف تفاعل الأشخاص مع الكافيين إلى ثلاث مجموعات: حساسية عالية ومنتظمة ومنخفضة للكافيين.

أكبر مجموعة هي المجموعة العادية، والتي لا يُنصح بشربهم القهوة 6 ساعات أو أقل قبل الذهاب إلى السرير.

الأشخاص الذين يعانون من حساسية عالية للكافايين قد يعانون من الأرق حتى لو شربوا القهوة في الصباح.

أما إذا كنت تنتمي إلى المجموعة الثالثة ، فيمكنك شرب كوب من القهوة قبل النوم مباشرة ولن يؤثر ذلك على نومك.

الخرافة 2 : علينا أن نأكل الفاكهة المدعمة بمضادات الأكسدة للتعامل مع الجذور الحرة ( الشوارد الحرة )

الحقيقة : جميع النباتات تتعرض للعوامل المؤكسدة حتى يكون لديها نشاط مضاد للأكسدة. لسوء الحظ ، تم إجراء معظم دراسات النشاطات المضادة للأكسدة في المختبرات. لتقييم تأثير العوامل المؤكسدة على البشر ، ينبغي إجراء المزيد من الدراسات في الجسم الحي.

هناك الكثير من النباتات الغنية بمضادات الأكسدة (حتى البطاطا!) ولكن من الصعب القول ما إذا كانت مفيدة لنا أم لا.

الخرافة 3. يسبب ثاني أوكسيد الكربون الموجود في المشروبات الغازية التهاب المعدة وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى ويدمر العظام.

الحقيقة: تشير الدراسات إلى أن ثاني أكسيد الكربون لا يؤثر على الجهاز الهضمي السليم بل إنه يخفف أيضًا من الأعراض المؤلمة مثل عسر الهضم والإمساك. والأكثر من ذلك ، لم تكشف الدراسات عن أي صلة بين المياه الغازية وهشاشة العظام.

حدث التفاعل السلبي فقط في مجموعة من الأشخاص الذين تناولوا الصودا. تسمح لنا هذه الحقيقة بأن نفترض أن مشكلة المشروبات الغازية تتعلق أكثر بكمية السكر الموجودة فيه وحمض orthophosphoric ، ولكنها لا تتعلق بالكربونات.

لذا لا تخف من شرب المياه الغازية.

الخرافة 4. جسمنا يخزن السموم ، وعلينا أن نخلصه من السموم بشكل دوري بمشروبات معينة .

الحقيقة: في عام 2009 ، اتصلت مجموعة من العلماء بمصنّعي 15 منتجًا شعبيًا للتخلص من السموم لمعرفة الأدلة التي توصلوا إليها بشأن مطالبات المنتجات وما تعنيه كلمة "التخلص من السموم".

لا أحد تمكن من الاجابة على أسئلة العلماء وكان من الواضح أن الادعاء بأن تلك المشروبات مضادة للسموم مجرد خدعة تسويقية.

يقول إدزارد إرنست ، الأستاذ الفخري للطب التكميلي في جامعة إكستر ، إن جسم الإنسان العادي (الذي لا يتعرض لأي من المواد المخدرة أو السامة) لا يحتاج إلى أي مكملات لتنظيف السموم.

الخرافة 5. ملح الطعام هو سم الجسم. من الأفضل استبداله بملح صحي.

الحقيقة: يوصى عادةً باستبدال الملح العادي بملح البحر أو الهيمالايا أو الملح الأسود أو العديد من أنواع الملح الأخرى. لكن الفرق بين هذه الأنواع هو صغير جدا .

الشيء الوحيد الذي يختلف هو كمية اليود ، ويفوز الملح العادي في الواقع. ملح الطعام المعالج باليود بشكل مصطنع قد يفيدك في معالجة نقص اليود وعواقبه.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية ، يستهلك حوالي ثلث الناس في العالم كمية غير كافية من اليود. بالمناسبة ، حتى لو كنت تعيش في منطقة ساحلية ، فهذا لا يعني أنك لا تعاني من نقص اليود. هل ما زلت تعتقد أن الإقلاع عن ملح الطعام يستحق المخاطرة؟

الخرافة 6. اللحوم الحمراء والمعالجة تسبب سرطان الأمعاء لذا يجب علينا التوقف عن أكلها

الحقيقة: حتى لو كان اللحم الأحمر يخضع للمعالجة الحرارية ، فإنه لا يزال غير معالج. يقتصر هذا المصطلح فقط على منتجات اللحوم طويلة الأجل للتخزين.

تفترض الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) أن اللحوم الحمراء مصنفة ضمن المجموعة 2 أ ، والتي قد تكون مسرطنة للإنسان.

بعبارة أخرى ، يعتمد التصنيف على أدلة محدودة من الدراسات التي تبين وجود ارتباطات إيجابية بين تناول اللحوم الحمراء وتطوير سرطان القولون والمستقيم بالإضافة إلى أدلة ميكانيكية قوية.

ومع ذلك ، لا ينصح الأطباء بتناول أكثر من 2.5 أوقية (70 جرام) من اللحوم الحمراء يوميًا، ومن الأفضل حتى التوقف عن تناول اللحوم المصنعة تماماً

الخرافة 7. الخميرة منتج صناعي وغير صحي.

الحقيقة : خميرة الخباز هي نوع من أنواع الخميرة الطبيعية التي تم تعديلها ، لكنها ليست من صنع البشر بشكل خالص.

قائمة طويلة من العناصر الكيميائية الواردة في الخميرة ليست سوى عناصر تستخدم في إنتاج الخميرة. إن بداية التخمير التي تستخدم عادة كبديل للخميرة هي في الواقع خميرة عادية نمت بمفردها.

الخرافة 8. لا يجب أن نسخن العسل لأنه سينتج مادة هيدروكسي ميثيل فورفورال الخطيرة .

الحقيقة : مادة هيدروكسي (HMF) موجودة في جميع أنواع العسل، صحيح أن تركيزه يزيد إذا قمنا بطهي هذا المنتج الحلو ، ولكن أولاً ، يتم احتواء HMF في العديد من الأطعمة (بكميات أكبر بكثير من العسل). ولا توجد دراسات تثبت أن HMF خطر على البشر.

30 ملغم من HMF في اليوم آمن تمامًا - ولكننا نراهن على أنك لن تتمكن من تناول هذه الكمية من العسل يومياً .

الخرافة 9. المايونيز هو مفجر الكولسترول وعدوك اللدود إذا كنت تريد أن تفقد الوزن.

الحقيقة: يحتوي المايونيز على الكثير من الدهون ، ولكن ليس من المستحسن استبداله بالزيوت (الزيتون أو السمسم) في السلطة. الشيء هو أن المايونيز يحتوي على 50-80٪ من الدهون ، في حين أن الزيوت لديها 95-99٪.

مصدر الكوليسترول في المايونيز هو بيضة ، لكن أسطورة أن البيض يحتوي على الكوليسترول المضرة لجسمنا تم كشفه بالفعل.

أما بالنسبة لمادة 200 ميكرو مضافة إلى المايونيز ، فهي غير ضارة أيضًا ، لكن بعض الأشخاص قد يعانون من الحساسية.

لذلك إذا كنت ترغب في الحصول على لياقتك ، فمن الأفضل استخدام اللبن كسلطة ، إذا كنت تعاني من حساسية تجاه E200.

يمكنك أيضًا تحضير المايونيز المصنوع منزليًا ، اضافة لذلك من ليس لديهم حساسية تجاه E200 ، لا داعي لأن يقلقوا بشأن أي شيء.

الخرافة 10. جلد الدجاج هو العنصر الأكثر ضررا والذي عليك أن تتخلص منه في نظامك الغذائي .

الحقيقة: يقال أن جلد الدجاج يحتوي على الكثير من الدهون والكولسترول. ولكن عادة ما لا يأخذ الناس في الاعتبار أن دهن جلد الدجاج يتكون من الأحماض الدهنية غير المشبعة المفضلة لدى خبراء التغذية.

هذه الأحماض تقلل من مستويات الكولسترول السيئ وتزيد من مستويات الكولسترول الجيد.

ما هو أكثر من ذلك ، جلد الدجاج هو مصدر الكولاجين الذي له تأثير كبير على العضلات والجلد والمفاصل.



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مصدر الصور : brightside.me

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