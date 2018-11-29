ما لا تعرفونه عن "توتر" المساء.. دراسة تكشف التفاصيل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة جديدة أنّ "استجابة الجسم لهرمون التوتر في المساء تكون أكبر بكثير من فترة الصباح، واستجابة الجسم لهرمون الكورتيزول في المساء تعتمد على رد الفعل من الجهاز العصبي فقط".

وبحسب الدراسة التي أجرتها مجموعة من الباحثين في جامعة هوكاديو اليابانية، فإنّ "الجسم يفرز الكورتيزول الذي يعتبر الهرمون الرئيسي للتوتر والإجهاد، ويؤثر على سهولة النعاس وينعكس ذلك على ساعة الجسم البيولوجية".

وخلال بحثهم، اعتمد الباحثون على قياس نسبة الكورتيزول في اللعاب لدى مجموعة من المتطوعين الشباب خضعوا لتجربة التعرّض لمواقف مثيرة للتوتر والإجهاد.

وأظهرت النتائج التي نُشرت في دورية "نيوروسايكوفارماكولوجي" أن "الجسم يفرز مواد كيميائية تحد من التأثير السلبي للكورتيزول عند زيادته خلال ساعات النهار، بينما تقل قدرة الجسم على مواجهة الكورتيزول الزائد في المساء والليل".

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