لمن يعاني من الصلع.. إليك هذا الخبر السار!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكّن علماء في كلية الطب من جامعة نيويورك، من تنشيط مسارات انتقال الرسائل العصبية في الدماغ التي تلعب دوراً حيوياً ومهماً في النمو، من خلال تحفيز البروتين المسؤول عن نمو الشعر ونضارة الجلد. ويمرّ من خلال المسارات العصبية في الدماغ جين يكون نشطاً للغاية عند الأجنّة في الأرحام، ويساهم في تكوّن مسامات الشعر، لكنه يتوقف عن العمل مع التقدم في العمر وفي الجروح القطعية بالجلد.

وأجرى العلماء دراستهم بقيادة الباحثة مايومي إيتو، وعمدوا إلى القيام بتجربتهم على جلدٍ متضرر لفئران تجارب، وركزوا على خلايا ليفية يافعة تفرز بروتين الكولاجين، المسؤول عن التئام الجروح والمحافظة على شكل وقوة الجلد والشعر. واستطاع العلماء تنشيط مسار تواصل هذه الخلايا فيما بينها، وقد تبين لهم أن الشعر عاد إلى النمو في غضون 4 أسابيع، بينما بدأت تظهر جذور شعر ومسامات جديدة على الجروح القطعية بعد 9 أسابيع.

وتعليقاً على النتائج، قالت إيتو: "لقد أظهرت النتائج أنّ تحفيز الخلايا الليفية وعودتها إلى المسارات الخاصة بها، يمكن أن تؤدي إلى نمو الشعر والتئام الجروح بصورة لا سابق لها".

ولفتت إلى أن "إعادة نمو الشعر على الجلد التالف أمر لم يحدث سابقاً في مجال الطب، مع أن الآلاف من الأشخاص يعانون من الجروح القطعية والحروق والإصابات الأخرى وينجم عنها تشوهات مختلفة".

وأوضحت إيتو أن "العلماء افترضوا حتى الآن أن تراكم الندوب والكولاجين في الجلد المتضرر، كجزء من عملية الشفاء، كان وراء عدم نمو الشعر. إلا أن المشكلة تكمن في الخلايا التي تكون نشطة للغاية أثناء تطورها في الرحم، ثم يتراجع نشاطها في خلايا الجلد الناضجة كلما تقدمنا في العمر".

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