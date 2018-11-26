هرمونات قد تغير لون الجلد عند النساء (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة طبية جديدة أنّ "هرموني الأستروجين والبروجسترون، يلعبان دوراً رئيسياً في تنظيم مادة الميلانين الموجودة في الجلد، والتي تنظم لونه عند المرأة".

ولاختبار العلاقة بين الهرمونات ولون الجلد، أعطى الباحثون جرعات من هرموني الأستروجين والبروجسترون، كل منهما على حدى إلى مجموعة م الخلايا المصممة لتقليد هيكل من الجلد البشري. وعندها، وجد الباحثون أنه كلما تعرضت الخلايا لهرمون الإستروجين كلما زاد إنتاج الميلانين. فبعد 4 أيام من الاختبار، أنتجت الخلايا 300% من الميلانين أكثر مما كانت تنتجه قبل تعرضها لهرمون الأستروجين. إلا أنه كلما تعرضت الخلايا لهرمون البروجسترون، كلما إنخفض إنتاج الخلايا للميلانين، لأن الخلايا الميلانية ليس لديها أي من مستقبلات الهرمون التقليدي.

كذلك، فقد اكتشف الباحثون أنّ الهرمونات تنشط مسارات خاصة في أغشية الخلايا الصباغية التي تخبر انتاج الخلية لكميات الميلانين. ولذلك، قام الباحثون بإزالة تلك المستقبلات من الخلايا ووجدوا أن الهرمونات لم تعد تغير كمية الميلانين التي تنتجها، كما توقعوا. ويؤدي هذا الإكتشاف إلى وجود علاج لأمراض صبغة الجلد مثل البهاق، حيث يفقد الجلد الصباغ لأنه قد دُمرت الخلايا، ويمكن أن يساعد هذا أيضاً الباحثين على تطوير طرق غير سامة لتغيير لون البشرة لأغراض تجميلية مثل جعل شخص يبدو أسمر دون التعرض للأشعة فوق البنفسجية، أو يبدو أكثر شحوباً دون إستخدام التبييض الضار على الجسد.

مصدر الصورة: DIVA REVIEW

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