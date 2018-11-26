الشاي والقهوة يقلصان حجم الجنين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توصلت دراسة حديثة أجريت في جامعة دبلن الإيرلندية، إلى أن النساء اللواتي يتناولن الشاي أو القهوة أثناء فترة الحمل، هن أكثر عرضة لولادة أطفال بأحجام صغيرة.

ويعتقد الباحثون بأن الكافيين يقيّد تدفق الدم إلى المشيمة، الأمر الذي يؤثر على نمو الجنين داخل الرحم. وقد أظهرت الدراسة التي قادها الطبيب لينغ وي تشن، والتي أجريت على 941 زوج من الأمهات والأطفال في إيرلندا، بأن النساء اللواتي تناولن الشاي أو القهوة بشكل مستمر أثناء الحمل، أنجبن أطفالاً بأحجام صغيرة.

وأشارت نتائج الدراسة التي نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، إلى أن تناول 100 ملغ إضافي من الكافيين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، يؤدي إلى انخفاض في وزن المواليد بمقدار 72 غرام، إضافة إلى نقص في طول ومحيط رأس الطفل.

وينصح الدكتور تشن، النساء الحوامل بالحد من تناول القهوة والشاي قبل وأثناء فترة الحمل، لكي يأتي الجنين بحجم طبيعي.

وتوصي منظمة الصحة العالمية، المرأة باستهلاك كمية لا تزيد على 300 ملغ من الكافيين يومياً خلال فترة الحمل، في حين أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية والكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء لا تنصح بتناول أكثر من 200 ملغ، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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