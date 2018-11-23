دراسة تكشف.. خيالك يخلصكَ من المخاوف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة أمريكية حديثة أجرتها مجموعة من الباحثين في كلية "أيكان" للطب في نيويورك، أنّ "تخيل المرضى النفسيين لمصدر الخوف لديهم، يمكن أن يساعدهم في التغلب عليه"، موضحةً أنّ "هذه الطريقة يمكن أن تكون فعالة مثل الطريقة التقليدية التي تعتمدُ على تعريض المرضى لمصدر الخوف".

وشملت دراسة الباحثين 68 متطوعاً كعينة للإختبار، واعتمدت على الربط بين سماع صوت معين والتعرض لصدمة كهربائية بسيطة. وخلال البحث، عرّض الباحثون المتطوعين لصوتين تزامن أحدهما مع صدمةٍ كهربائية، وفي النهاية كان الصوت كافياً لإحداث رد فعل على الصدمة.

بعد ذلك، قسم الباحثون المتطوعين لـ3 مجموعات، عرّضوا الأولى للصوت مراراً دون صدمة كهربائية، وطلبوا من الثانية تخيل الصوت دون التعرض للصدمة، وطلبوا من الثالثة فقط تخيل أصوات تغريد العصافير وانهمار المطر. وأثناء ذلك، صوّر الباحثون أمخاخ المتطوعين بتقنية الرنين المغناطيسي، وقاست أجهزة استشعار رد الفعل بجلد أذرُع المتطوعين.

وعليه، فقد أكدت دانييلا شيلر، كبيرة الباحثين في الدراسة إن "العلاج بالتعرض لمصدر الخوف سواء كان حقيقياً أم متخيلاً ينشط شبكة في القشرة الجبهية الأمامية للمخ".

مصدر الصورة: InfoEscola

للمزيد:

10 علامات تخبرك أن كليتيك لا تعملان جيداً! (صور)