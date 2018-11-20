10 علامات تخبرك أن كليتيك لا تعملان جيداً! (صور)

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في كل يوم تعالج عقولنا آلاف الأطنان من المعلومات، أجسادنا تقوم بآلاف المهمات، عالم مزدحم جداً ومشغول طوال الوقت بالعمل ، ومع كل هذا الذي يدور في جسدك ، قد تفوتك بعض الرسائل التي يحاول جسمك إرسالها لك عندما تكون هناك مشكلة ما، واذا حدث ذلك ، تخيل كيف ستكون العواقب ..

نحن هنا نقدم لك بعض العلامات التي تشير إلى أن كليتيك لا تعملان بشكل صحيح .. فكم عدد هذه الإشارات ؟

1. مشاكل في النوم

عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح ، فهذا يعني أن السموم لا تخرج من الجسم عن طريق البول بل تبقى في الدم ، زيادة مستوى السموم في الدم تجعل النوم صعباً؛ لهذا السبب عندما تنام ساعات أقل ، فهناك احتمال متزايد بوجود مشاكل في وظائف الكلى.

تحذير: الأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن عادة يعانون أكثر من مشكلة توقف التنفس أثناء النوم؛ توقف التنفس أثناء النوم هو اضطراب يسبب توقفًا مؤقتًا في التنفس أثناء النوم؛ يمكن أن يستمر هذا التوقف المؤقت لمدة ثانيتين ويمكن أن يمتد إلى دقيقة. بعد كل توقف ، يعود التنفس الطبيعي ولكن بصوت عالي، يشير الشخير المستمر إلى أن الوقت قد حان لرؤية الطبيب.

2. الصداع والتعب والضعف العام

تعمل الكلى السليمة ، والتي تعمل بشكل صحيح على امتصاص فيتامين د في أجسامنا للحفاظ على العظام قوية وإنتاج هرمون يسمى Erythropoietin EPO. يلعب هذا الهرمون دورًا مهمًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء؛ عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح ، فإنها تنتج هرمون الـ EPO على نحو أقل ، ويؤدي انخفاض خلايا الدم الحمراء (تلك التي تحمل الأوكسجين) إلى التعب السريع للعضلات والدماغ.

تحذير: من الشائع للأشخاص المصابين بمرض الكلى المزمن أن يصابوا بفقر الدم. قد يبدأ فقر الدم بالتطور عندما يكون لدى شخص ما 20٪ إلى 50٪ من وظائف الكلى الطبيعية. إذا كنت تحصل على قسط كافٍ من الراحة والنوم ، ولكنك تستمر في الشعور بالتعب وبمستويات طاقة منخفضة و وتعاني من الضعف العام ، فعليك زيارة طبيبك دون تأخير.

3. البشرة الجافة والشعور بالحكة

تقوم الكليتان الصحيتان بمجهود هائل لإزالة النفايات والسوائل الإضافية من الدم ، مما يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء ، والحفاظ على الكمية المناسبة من المعادن في جسمك. الحكة والجلد الجاف يشير إلى فشل الكليتين في الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن والمغذيات التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض العظام والكلى.

تحذير: إذا كنت تعاني من جفاف وحكة الجلد ، حاول أن تبقى جسدك أكثر رطوبة ، عبر شرب المزيد من الماء واسخدام ملطفات الجلد. تذكر ، قبل تناول أي دواء للحكة استشر طبيبك. بعض الأدوية تحتوي على مكونات قد تؤدي إلى تلف وظائف الكلى بشكل أكبر.

4. رائحة الفم الكهريهة والشعور بالطعم المعدني

عندما تتراكم السموم في الدم ، فإنها تغير مذاق الطعام وتترك طعمًا معدنيًا في فمك؛ وجود رائحة الفم الكريهة هو علامة أخرى على وجود الكثير من السموم والتلوث في مجرى الدم. علاوة على ذلك ، قد تتوقف عن الرغبة في تناول اللحوم وتفقد شهيتك بشكل عام ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير صحي.

تحذير: هناك العديد من الأسباب التي تجعل الطعام له طعم معدني (من الحساسية لصحة الفم الفطرية). عادة ، يجب أن تختفي مشكلة الطعم المعدني في فمك إذا تم علاج السبب المفترض. إذا استمر الطعم في الظهور ، فيجب عليك الاتصال بالطبيب.

5. ضيق التنفس

العلاقة بين مرض الكلى و ضيق التنفس أزلية ، وخاصة بعد بذل القليل من الجهد ، ويرجع السبب إلى عاملين اثنين: الأول ؛ انتقال السوائل الزائدة في الجسم إلى الرئتين عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح. الثاني، فقر الدم ، فهو يحرم الجسم من الأكسجين وهذا يؤدي إلى ضيق في التنفس.

تحذير: هناك أسباب مختلفة لضيق التنفس؛ من الفشل الكلوي إلى الربو وسرطان الرئة أو قصور القلب. إذا لاحظت أنك غير قادر على التنفس بسلاسة بعد بذل القليل من الجهد ، يجب عليك الاتصال بالطبيب على الفور.

6. تورم في الكاحلين والقدمين واليدين

الكلى التي لا تعمل بشكل صحيح تفشل في التخلص من أي سائل زائد من الجسم، هذا يؤدي إلى احتباس الأملاح (الصوديوم ) الذي يسبب التورم في الكاحلين والقدمين واليدين. تورم الأجزاء السفلية من الجسم يمكن أن يشير أيضًا إلى أمراض القلب والكبد أو مشاكل الوريد الساق.

تحذير: في بعض الأحيان ، قد يؤدي تناول الدواء وتقليل استخدام الملح في إزالة السوائل الزائدة في الجسم إلى إيقاف التورم. إذا لم يساعد ، فأنت بحاجة إلى علاج منفصل.

7. آلام في الظهر

الفشل الكلوي يمكن أن يؤدي إلى آلام الظهر التي عادة ما تكون عميقة وتقع مباشرة أسفل القفص الصدري. يمكن الشعور بها في الجزء الأمامي من منطقة الفخذ أو الورك. يمكن أن يكون سبب ألم الظهر والساق بسبب وجود تكيسات في الكلى ، وهي أكياس كبيرة مملوءة بالسوائل تتشكل على الكلى ، وهي نتيجة لمرض الكلى متعدد الكيسات.

نصيحة: آلام الظهر الناجمة عن الفشل الكلوي يرافقه الشعور بالغثيان والقيء وارتفاع درجة حرارة الجسم والتبول المتكرر. ألم الظهر الطبيعي الذي لا علاقة له بـالكلى مختلف: الألم هو أكثر محلية ويحدث فجأة ، وليس هناك حمى. إذا كنت لا تزال تعاني من آلام الظهر وحبوب المسكن من الألم غير فعالة ، تأكد من رؤية طبيبك.

8.عيون منتفخة

من العلامات المبكرة على تلف نظام عمل كليتك هو تزايد خروج البروتين في البول ، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ حول منطقة العين. يمكن تفسير الانتفاخ حول العين بحقيقة أن الكلى تسرّب كمية كبيرة من البروتين في البول بدلاً من الاحتفاظ به وتوزيعه في جميع أنحاء الجسم.

نصيحة: إذا كنت متأكدًا من أن جسمك يحصل على قسط كافٍ من الراحة والبروتين ، لكنك لا تزال تلاحظ وجود انتفاخ حول عينيك ، فتأكد من تحديد موعد لزيارة طبيبك.

9.ارتفاع ضغط الدم

يعتمد نظام الدورة الدموية والكليتين على بعضهما البعض. الكلى لديها النيفرون الصغيرة التي ترشح السموم والسوائل الزائدة من الدم. إذا تضررت الأوعية الدموية ، فإن النيفرون الذي يـقوم بتنقية الدم لن يتلق ما يكفي من الأوكسجين والمواد المغذية. هذا هو السبب في ارتفاع ضغط الدم وهو السبب الرئيسي الثاني للفشل الكلوي.

نصيحة: تعلم كيفية التحكم في ارتفاع ضغط الدم لتجنب الفشل الكلوي. إضافة لضرورة تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك لأنها تعمل في إنتاج خلايا الدم الحمراء ويمكن أن تساعد في منع فقر الدم.

10. تغيرات في لون البول

إن كليتيك مسؤولتان عن إنتاج البول وإزالة السموم من خلاله، لا ينبغي تجاهل التغييرات في رائحة ولون ومظهر البول، تشمل التغييرات الشائعة ما يلي:

زيادة الحاجة للتبول ، خاصة خلال الليل. في أي مكان بين 4 إلى 10 مرات في اليوم يعتبر أمر طبيعي.

رؤية الدم في البول. تقوم الكلى الصحية بالتخلص من السموم الموجودة بالدم عبر البول ، ولكن إذا تضررت الكلية ، فقد تبدأ خلايا الدم في الخروج في البول.

وجود البول الرغوي. الفقاعات في البول خاصةً تلك التي تتطلب منك المسح عدة مرات حتى تختفي تشير إلى وجود بروتين غير مرغوب فيه في البول.

هل سبق لك أن واجهت أي مشاكل في الكلى؟ شاركنا تجربتك ..

مصدر الصور : brightside

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