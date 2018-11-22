دراسة: التمرين المنتظم قد يبقي جسمك أصغر بـ 30 عاماً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا يمكن تمييز عضلات كبار السن من الرجال والنساء الذين مارسوا الرياضة لعقود من الزمن بطرق عديدة عن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 30 عاما، وذلك وفقًا لدراسة إحصائة جديدة. ووجد الباحثون أن هؤلاء الرجال والنساء يتمتعون أيضا بقدرات جسمانية وذهنية أعلى بكثير من الأشخاص الذين هم في سنهم، مما يجعلهم أقل بيولوجيا بنحو 30 عاما من عمرهم الزمني.

جميعنا يشيخ كل ثانية، الأمر الذي يدفع الكثيرين منا إلى التفكير العميق بما ستكون عليه أجسامنا وقدراتنا العقلية مع تزايد تلك الثواني والسنوات والعقود اللاحقة. ومما يثير القلق أن الإحصاءات والملاحظة البسيطة، تشير إلى أن العديد من كبار السن يعانون من الضعف والمرض. وفقا لموقع "nytimes"

لكن العلم لم يثبت ما إذا كان هذا التراجع المادي في صحة وقدرة وشكل الجسد أمر حتمي مع تعاقب السنين، ما يجعل احتمال حفاظ الرياضة على قدر كبير من الشباب أمرا يستأهل الوقوف عنده. وقد وجدت الدراسات الحديثة أن الرياضيين الأكبر سنا لديهم عضلات وأدمغة وأنظمة مناعة وقلوبا أكثر صحة من الأشخاص المستكينين من نفس العمر.

لكن العديد من هذه الدراسات ركزت على الرياضيين الذين خاضوا غمار المنافسات، وليس الأشخاص الذين يمارسون الرياضة الترفيهية. لذلك قرر الباحثون في جامعة بول ستيت بولاية إنديانا، النظر إلى مجموعة مميزة من الرجال والنساء الأكبر سنا، ليمثلوا العيّنة المراد إظهارها في هذه الدراسة.

يقول الدكتور سكوت تريبي، مدير مختبر الأداء البشري في بول ستيت والمؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة: "لقد كنا مهتمين للغاية بالأشخاص الذين بدأوا ممارسة الرياضة الركض والتمرين في السبعينيات".

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مصدر الصورة: موقع "nytimes"