5 علاجات طبيعية تكافح "الأرق".. جرّبها للحصول على نوم هانئ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يواجه الكثيرون مشكلة صعوبة النوم خلال الليل، وذلك للكثير من الأسباب، منها القلق أو تناول المنبهات قبل وقتٍ النوم وغيرها. هذا الأمر ينعكس بشكلٍ مباشر وسلبي على الصحة على المدى البعيد، كما أنه يساهم في تخفيض الإنتاجية ويصيب الجسم بأمراضٍ عديدة.

وعادة ما يلجأ الكثيرون الى استخدام العلاجات الدوائية، كتناول حبوب المنوّم. إلاّ أن هناك علاجات طبيعية قد تخلص الإنسان من هذه المشكلة. وفي هذا الإطار، أوردت صحيفة "إكسيبرس" البريطانية قائمةً بـ5 علاجات طبية تساعد على التخلص من الأرق وهي:

1- المغنسيوم

يساعد على برمجة دورة النوم والاستيقاظ، كما أن له تاثيراً مريحاً على العضلات ويساعد على منع تهيج الساقين.

2- نبات الناردين

وهو علاج عشبي يقلل من القلق ويحسن نوعية النوم، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على المادة الكيميائية الدماغية المهدئة التي تسمى حمض غاما- أمينوبتريك.

3- زيت اللافندر (الخزامى)

يعرف اللافندر بتأثيره المهدئ وكثيراً ما يستخدم على الوسائد للمساعدة في الحصول على نوم أفضل. وقد أصبحت كبسولات زيت اللافندر الآن مرخصة كأدوية عشبية تقليدية لتخفيف أعراض القلق الخفيف.

4- الكرز

يعتبر عصير الكرز من أغنى المصادر الغذائية لهرمون النوم (الميلاتونين). كما يحتوي الكرز على التريبتوفان، وهو حمض أميني أساسي ضروري لتشكل الميلاتونين.

5- خل التفاح في علاج الارق:

إن تناول ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع كوب ونصف من الماء، يساهم في تخفيف حدة الارتجاع الحمضي والذي قد يمنع النوم.

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